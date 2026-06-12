Chuyển hồ sơ vụ phá rừng tại Côn Đảo sang cơ quan điều tra

Ngày 12/6, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hành vi phá rừng phòng hộ của ông Thạch Nam sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 29/5/2026, Trạm Kiểm lâm Cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã phát hiện và lập biên bản ghi nhận ông Thạch Nam (sinh năm 1974, trú tại Khu dân cư số 7, đặc khu Côn Đảo) có hành vi chặt, đốt, phá rừng tự nhiên tại Tiểu khu 6 thuộc rừng phòng hộ của Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo quản lý. Kết quả xác minh thực địa, diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại là 1.107 m2.

Một trong những căn nhà hình thành trên diện tích rừng ông Thạch Nam lấn chiếm. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Theo Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo, đây không phải là lần đầu tiên ông Thạch Nam có hành vi xâm phạm đất rừng. Qua xác minh, từ năm 2018 đến 2023, ông Thạch Nam đã từng bị lập biên bản vi phạm và có hồ sơ xử lý cưỡng chế về hành vi lấn chiếm 1.932,2 m2 đất rừng phòng hộ, buộc ông Nam hoàn trả lại đất đã lấn chiếm và khắc phục lại tình trạng của đất trước khi lấn chiếm.

Tuy nhiên, ông Thạch Nam không những chưa khắc phục hậu quả mà còn tiếp tục mở rộng diện tích lấn chiếm trái phép lên đến 4.460 m2, đồng thời thực hiện các giao dịch mua bán đất bằng giấy tay trái luật, thu lợi bất chính khoảng 840 triệu đồng.

Trên diện tích đất lấn chiếm này, hiện đã hình thành 7 căn nhà, bao gồm: 1 căn nhà ở và 2 dãy phòng trọ của ông Thạch Nam và 4 căn nhà riêng lẻ của các hộ mua bán giấy tay từ ông Nam.

Diện tích rừng bị ông Thạch Nam lấn chiếm, xây móng bao lại. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan ngày 10/6/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền đã khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, chặt phá cây rừng trên địa bàn.

Tại thông báo kết luận cuộc họp, ông Phan Trọng Hiền cũng yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh công tác phối hợp, rà soát trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc đo đạc, lập hồ sơ đất đai thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về hủy hoại rừng, quản lý sử dụng đất đai và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo đã ký Quyết định số 09/QĐ-CHS ngày 11/6/2026 về việc chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo pháp luật./.

Quảng Trị khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ phá rừng tại xã Bố Trạch Quảng Trị triển khai giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng tái diễn; rà soát diện tích rừng bị chặt phá, diện tích rừng còn lại và xem xét trách nhiệm của các bên trong quản lý, bảo vệ rừng.