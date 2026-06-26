Môi trường

Nguyên nhân khiến châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục

Các nhà khoa học cho rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt tiếp tục là nguyên nhân chính khiến các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

Phương Hoa
Người dân tránh nóng bên đài phun nước ở Rome, Italy ngày 26/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tránh nóng bên đài phun nước ở Rome, Italy ngày 26/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong tháng Sáu này sẽ không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu của nhóm World Weather Attribution (WWA), công bố ngày 26/6, nhận định hiện tượng nắng nóng cực đoan hiện nay gần như không thể xuất hiện trong điều kiện khí hậu cách đây khoảng 50 năm và khả năng xảy ra đã tăng gấp 200 lần so với 20 năm trước.

Trong tuần này, hàng triệu người tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh và nhiều nước châu Âu khác đang phải đối mặt với nền nhiệt và độ ẩm ở mức cực đoan do hiện tượng "vòm nhiệt" (heat dome). Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ ban ngày vượt 40 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm cũng duy trì ở mức cao, khiến cơ thể khó phục hồi sau nắng nóng.

Theo các nhà khoa học, nếu một đợt nắng nóng tương tự xảy ra vào tháng 6/1976, nhiệt độ ban ngày sẽ thấp hơn khoảng 3,5 độ C và nhiệt độ ban đêm thấp hơn khoảng 2,4 độ C. So với đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, nhiệt độ hiện nay vẫn cao hơn khoảng 2 độ C vào ban ngày và 1,3 độ C vào ban đêm.

Tác giả chính của nghiên cứu, ông Theodore Keeping thuộc Trung tâm Chính sách Môi trường của Đại học Imperial College London, cho biết mức tăng nhiệt hiện nay lớn đến mức các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này gần như không thể xuất hiện trong điều kiện khí hậu của năm 1976 và vẫn rất hiếm gặp ngay cả vào năm 2003.

Nghiên cứu cũng cho thấy 45% trong số 850 thành phố tại 30 quốc gia châu Âu đã hoặc dự kiến sẽ ghi nhận mức "căng thẳng nhiệt" cao kỷ lục. Chỉ số này kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm, phản ánh mức độ ảnh hưởng của thời tiết nóng đến sức khỏe con người.

Theo WWA, đây là đợt nắng nóng và nắng nóng ẩm nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại khu vực nghiên cứu.

WWA, mạng lưới các nhà khoa học chuyên nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, cho rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt tiếp tục là nguyên nhân chính khiến các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#biến đổi khí hậu #nắng nóng #châu Âu
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