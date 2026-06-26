Xây dựng “vaccine” nhận thức để tránh xa ma túy

Ngày 26/6 hằng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Ngày 26/6 hằng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy cùng sự biến tướng tinh vi của các loại chất cấm, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và nâng cao sức đề kháng trước những cám dỗ được xem là “vaccine” hiệu quả để bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa ma túy.

Khuyến cáo giới trẻ trước những cám dỗ và biến tướng ngày càng nguy hiểm của các loại ma túy hiện nay, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho rằng mỗi bạn trẻ phải luôn nhận thức được sự nguy hiểm của ma túy để từ đó tự trang bị cho mình một tâm lý vững vàng trước mọi cám dỗ, phải biết nói không với ma túy dù chỉ một lần; luôn cảnh giác cao độ với các loại thực phẩm, đồ uống lạ, nhất là trong các cuộc chơi, bữa tiệc, liên hoan, sinh nhật; hạn chế tối đa tham gia các buổi tiệc tùng thâu đêm, suốt sáng tại các điểm vui chơi giải trí như bar, homestay, chung cư thuê lại…; khi gặp khó khăn, áp lực, hãy tìm phương pháp giải tỏa lành mạnh. Cuối cùng, phải tự rèn luyện cho mình có bản lĩnh từ chối cám dỗ, giống như tạo ra loại “vaccine” nội sinh miễn dịch./.