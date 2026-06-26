Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô

Tối 26/6, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội), Lễ hội Sen Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt Nam và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nghệ nhân; đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách.

Đây là sự kiện nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, biến tiềm năng di sản thành nguồn lực thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, qua đó tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, với mục tiêu đưa du lịch Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, chuyên nghiệp, sự kiện không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè trong nước và quốc tế mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc định hình các sản phẩm du lịch văn hóa-lịch sử đặc trưng.

Theo bà Đặng Hương Giang, các cơ quan quản lý nhà nước, các xã, phường cùng cộng đồng doanh nghiệp, nghệ sĩ, nghệ nhân, các tổ chức, cá nhân đang chung tay cống hiến, quyết tâm xây dựng Thủ đô trở thành nơi đáng đến, đáng sống và đáng trải nghiệm.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng cao quý, kết tinh những giá trị tốt đẹp trong cốt cách, khí phách và tâm hồn người Việt. Đối với Hà Nội, sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần, văn hóa, nghệ thuật của vùng đất nghìn năm văn hiến.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Lễ hội Sen Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 26 đến 28/6 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm ba khu vực tại phường Tây Hồ (Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ và Vườn hoa Lạc Long Quân) cùng 16 xã, phường có vùng trồng sen trên địa bàn thành phố.

Sau chương trình khai mạc, lễ hội có chuỗi hoạt động phong phú gồm các hoạt động quảng diễn, thưởng thức và trải nghiệm. Tại không gian “Sen - Tinh hoa và Đời sống,” người dân và du khách được chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước; trải nghiệm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, thời trang, nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ hoa sen; tìm hiểu nghề dệt lụa tơ sen, thưởng thức trà sen truyền thống và khám phá tinh hoa ẩm thực từ sen.

Tại không gian “Sen - Nghệ thuật và Sáng tạo,” các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen cùng hoạt động vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ” với sự tham gia của khoảng 500 thiếu nhi, trong đó có gần 100 em nhỏ quốc tế, không chỉ tạo nên sân chơi nghệ thuật giàu sáng tạo mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Nghề "Ướp trà sen Quảng An" - phường Tây Hồ (Hà Nội) được chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đặc biệt, không gian “Sen - Trình diễn và Cộng đồng” với các chương trình nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và hoạt động diễu hành “Sen xuống phố” hứa hẹn tạo nên những sắc màu văn hóa sinh động, lan tỏa vẻ đẹp của hoa sen và tà áo dài Việt Nam đến đông đảo người dân, du khách.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động đồng hành như giao lưu nhiếp ảnh “Hương sắc Sen Tây Hồ,” không gian văn hóa trà sen và các chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng.

Theo bà Đặng Hương Giang, với sự hưởng ứng của đông đảo người dân và du khách, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 sẽ để lại những dấu ấn sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào và tình yêu đối với những giá trị văn hóa cao đẹp của Thủ đô.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề ướp trà sen Quảng An; đồng thời công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Hồ Tây.

Đây là một dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Hồ Tây, đồng thời mở ra động lực mới cho phát triển du lịch xanh, văn minh và bền vững của Thủ đô.

Theo chương trình, ngày 27/6 sẽ diễn ra “Không gian Sen - Nghệ thuật và Sáng tạo”; ngày 28/6 sẽ diễn ra “Không gian Sen - Trình diễn và Cộng đồng” tại Vườn hoa Lạc Long Quân, Khu văn hóa ẩm thực Sen Tây Hồ và Thung lũng hoa Tây Hồ.

Điểm nhấn là các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian gắn với sen, diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” với dự kiến khoảng 1.000 người mặc áo dài tham gia cùng nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố.

Lễ hội Sen Hà Nội 2026 sẽ bế mạc vào tối 28/6. Với chuỗi hoạt động phong phú, lễ hội được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trong nước, quốc tế./.

Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Hội tụ tinh hoa văn hóa và sáng tạo từ hoa sen Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2026.