Ca sỹ Huyền Trang hát 'Em là cô gái Việt Nam' ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước

Chọn đúng ngày sinh nhật 26/6, ca sỹ Sao Mai Huyền Trang gửi tới quý khán giả MV “Em là cô gái Việt Nam” của tác giả Minh Dương.

Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con Rồng cháu Tiên trải qua hơn 4 ngàn năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ “lửa hạnh phúc” trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ, chịu đựng, hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc.

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam cũng gắn liền với vẻ đẹp của quê hương, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, đâu đâu cũng in dấu chân những người phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Toàn bộ hình ảnh trong MV hiện lên vô cùng đẹp đẽ, vừa hoành tráng lại vừa tinh tế, được thực hiện bởi đạo diễn Philip Phạm.

Khi nghe bài hát “Em là cô gái Việt Nam,” khán giả sẽ cảm nhận được giọng hát Huyền Trang vừa có sự mạnh mẽ, vừa có sự dịu dàng; vừa hiện đại trẻ trung của nhạc nhẹ nhưng vẫn rất ngọt ngào đặc trưng của dân gian, đó chính là sự thành công của Huyền Trang khi cô đã xây dựng cho mình một hình ảnh khác biệt như thế.

“Hôm nay là thứ Sáu, ngày 26/6/2026 - đúng ngày sinh nhật của Huyền Trang tròn 36 tuổi, đó là một thời khắc mà chắc chắn sẽ không lặp lại trong đời bởi những con số trùng nhau kỳ diệu đến như vậy. Vì thế, Huyền Trang quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc này để đánh dấu một cột mốc trong đời, cũng như lưu giữ lại khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt của vũ trụ,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Sản phẩm âm nhạc mới của Huyền Trang có những hình ảnh tuyệt đẹp của quê hương, đất nước.

MV “Em là cô gái Việt Nam” được quay chính ở Huế, đặc tả nét đẹp dịu dàng và kín đáo của người phụ nữ Việt. Tiếp đó là miền Tây với những đoá sen hồng đặc trưng, được coi là “quốc hoa” của Việt Nam, và một địa điểm không thể không có mặt trong MV đó chính là thủ đô Hà Nội, nơi lưu giữ những giá trị văn hoá đặc sắc, thể hiện sự tinh tế, trí tuệ của người phụ nữ.

Toàn bộ hình ảnh trong MV do đạo diễn Philip Phạm thực hiện. Đây cũng là người đạo diễn MV “Chiều ơi” của Huyền Trang. MV vừa khoe giọng hát của Huyền Trang ở một dòng nhạc khác sở trường, vừa góp phần quảng bá vẻ đẹp của miền đất địa đầu Tổ quốc - Móng Cái - nơi Huyền Trang coi là quê hương thứ hai của mình./.

Sao Mai Huyền Trang thể hiện tình yêu Tổ quốc qua bộ đôi MV mừng Quốc khánh Đây là món quà tinh thần ý nghĩa mà ca sỹ Huyền Trang, Quán quân Sao Mai 2013 (dòng nhạc dân gian) gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

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