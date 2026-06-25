Lễ hội Vì Hòa bình 2026: “Ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ…”

“Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề ‘Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì Hòa bình,’ gửi đi một thông điệp sâu sắc: ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ, mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững. Chính vì vậy, Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà tiếp tục là sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ tương lai.”

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện tại họp báo Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 vừa diễn ra chiều nay, 25/6, tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng thông tin về các hoạt động phong phú của lễ hội có quy mô quốc gia sẽ diễn ra từ tháng 4-12/2026 này.

Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết Lễ hội bao gồm chuỗi hoạt động phong phú từ các chương trình nghệ thuật, thể thao, du lịch đến các hoạt động tri ân, giao lưu văn hóa, đều hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường giao lưu, hợp tác và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Lễ hội tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị của hòa bình; tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình đến Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế; là dịp để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc cũng như giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh…



Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phát biểu tại họp báo. (Ảnh: BTC)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá lễ hội là bước triển khai cụ thể các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, trong đó có mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

“Lễ hội là dịp tôn vinh các giá trị nổi bật của Quảng Trị, mảnh đất biểu tượng cho khát vọng hòa bình, sự hàn gắn, hồi sinh và phát triển; đồng thời góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành không gian văn hóa vì hòa bình.Sự kiện không chỉ tri ân các anh hùng liệt sỹ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, mà còn là lời khẳng định những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra trong quá khứ có thể trở thành nguồn lực tinh thần cho giáo dục hòa bình, giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, thúc đẩy hợp tác và xây dựng hình ảnh một Quảng Trị năng động, nhân văn, hội nhập,” Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá.

Nói về vùng đất miền Trung anh hùng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng Quảng Trị mang những dấu ấn đặc biệt của lịch sử dân tộc. Từ một địa danh gắn với những mất mát, hy sinh to lớn trong chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của hòa giải, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chính vì vậy, việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển.

Ban tổ chức trong phần giao lưu với báo giới. (Ảnh: BTC)

Những điểm nhấn đặc biệt

Thông tin từ ban tổ chức, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 bao gồm nhiều hoạt động phong phú với sự kiện khởi động là Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình, nhằm kết nối các địa danh lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước. Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền thoại mẹ” đã diễn ra vào tối ngày 20/6 tại Quảng trường Bảo Ninh, phường Đồng Hới, để lại dấu ấn sâu đậm qua những giai điệu giàu cảm xúc và ý nghĩa nhân văn, góp phần gửi gắm thông điệp hòa bình, tinh thần đồng lòng và tình yêu thương con người đến đông đảo công chúng, tạo sức lan tỏa tích cực trong chuỗi hoạt động của lễ hội.

Điểm nhấn là Chương trình khai mạc Lễ hội sẽ được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, tối 4/7/2026. Chương trình nghệ thuật được giới thiệu đặc biệt ấn tượng với sân khấu âm nhạc, thực cảnh kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai trục Bắc-Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.

Đáng chú ý, chương trình khai mạc sẽ có nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình, là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và đầy cảm xúc; có hoạt động Thắp nến Tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) trên địa bàn toàn tỉnh và Lễ thả Hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào 20 giờ ngày 26/7/2026 tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhà tưởng niệm liệt sỹ trên toàn tỉnh và Bến hoa bờ Nam, sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị.

Ngoài ra, Lễ hội Khinh khí cầu sẽ được tổ chức vào tháng 11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và Quảng trường Hồ Chí Minh.

Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt “Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải”. (Ảnh: Vũ Sinh/ TTXVN)

Ban tổ chức bày tỏ kỳ vọng Lễ hội Khinh khí cầu sẽ trở thành một trong những sự kiện khinh khí cầu lớn, hấp dẫn nhất toàn quốc và khu vực; hình thành sản phẩm du lịch mới, hiện đại, độc đáo, hướng tới xây dựng lễ hội thường niên nhằm nâng tầm thương hiệu du lịch Quảng Trị, đồng thời tạo giá trị kinh tế góp phần phát triển du lịch nói riêng và kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nói chung.

Bên cạnh các sự kiện chính, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 sẽ được “tiếp lửa” liên tục thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng sôi nổi, đa dạng và giàu bản sắc như: Concert Quốc gia vào tháng 12/2026; Giải chạy Marathon quốc tế "Quang Tri Amazing Marathon" vào tháng 8/2026; Triển lãm tranh của họa sỹ Lê Bá Đảng vào tháng 8/2026 tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị (cơ sở 1, phường Đồng Hới), và các hoạt động kỷ niệm 100 năm Càphê Khe Sanh tổ chức vào tháng 10/2026 nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị thương hiệu Càphê Khe Sanh…

Chuỗi hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa và tri ân lịch sử trong khuôn khổ Lễ hội năm nay nhằm lan tỏa hình ảnh Quảng Trị năng động, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam./.

Bà Nguyễn Thị Bình được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra Tại lễ trao giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra, ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Bình là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong phong trào toàn cầu vì hòa bình, độc lập.