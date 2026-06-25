Khánh thành, bàn giao công trình Di tích Hòn Đá Bạc ở tỉnh Cà Mau

Chiều 25/6 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng công trình nâng cấp Khu di tích Hòn Đá Bạc và 500 căn nhà tặng đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dự Lễ khánh thành có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ; các sở, ngành địa phương, đơn vị tài trợ cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân xã Đá Bạc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Khu di tích Hòn Đá Bạc, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tỉnh luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng; đồng thời chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), 42 năm Chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984-9/9/2026), Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Cà Mau triển khai sửa chữa, nâng cấp Khu Di tích Hòn Đá Bạc, đồng thời xây dựng 500 căn nhà trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử cách mạng, đồng thời thể hiện sâu sắc trách nhiệm xã hội, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc không chỉ là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Cà Mau mà còn là địa danh gắn liền với Chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12, một chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam trong thời điểm đất nước còn khó khăn.

Việc nâng cấp, hoàn thiện khu di tích góp phần phát huy giá trị của “địa chỉ đỏ,” giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với mảnh đất, con người Cà Mau. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự.

Chúc mừng các hộ dân được trao tặng nhà ở, Thượng tướng Phạm Thế Tùng bày tỏ tin tưởng những mái ấm mới sẽ giúp bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đại diện nhà tài trợ đã cắt băng khánh thành công trình; trao tặng trang thiết bị phục vụ công tác trưng bày, tuyên truyền Khu Di tích Hòn Đá Bạc; trao bảng tượng trưng bàn giao 500 căn nhà cho lãnh đạo tỉnh; trao 20 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; 11 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình.

Trước đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà và dự lễ khánh thành, bàn giao căn nhà cho hộ gia đình ông Lý Huỳnh, ngụ ấp Sào Lưới B, xã Đá Bạc. Đây là một trong 500 căn nhà cho các hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ chương trình an sinh xã hội do Bộ Công an phối hợp tỉnh Cà Mau triển khai, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống./.

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