Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Chiều 25/6, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng chứng nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia đối với Nghề làm trống Bình An, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị làng nghề truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trụ Nguyễn Hồng Dũng cho biết, trải qua nhiều thế hệ hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An không chỉ là một nghề thủ công truyền thống mà còn là kết tinh của trí tuệ, sự khéo léo, tinh thần lao động cần cù và khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa của cha ông.

Từ những nguyên liệu quen thuộc của làng quê Việt Nam như gỗ, da trâu, da bò, bằng đôi bàn tay tài hoa và kinh nghiệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, các nghệ nhân làng nghề Bình An đã tạo nên những sản phẩm trống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Những chiếc trống không chỉ phục vụ các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục mà còn chứa đựng giá trị lịch sử, phản ánh truyền thống lao động sáng tạo và tình yêu quê hương của người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Hồng Dũng, trong suốt quá trình phát triển, dù đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của cơ chế thị trường và những thay đổi trong đời sống xã hội, các nghệ nhân và người dân làng nghề vẫn bền bỉ giữ nghề, truyền nghề và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính sự tâm huyết ấy đã góp phần tạo dựng thương hiệu trống Bình An được nhiều địa phương trong cả nước biết đến.

Việc nghề làm trống Bình An được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật đặc sắc mà nhiều thế hệ nghệ nhân đã dày công gìn giữ. Đây không chỉ là niềm vinh dự của những người làm nghề mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nghệ nhân Nguyễn Văn An, đại diện một cơ sở làm trống có truyền thống 5 đời nối nghiệp, bày tỏ xúc động khi nghề truyền thống của quê hương được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Ông Nguyễn Văn An cho biết, đây là niềm vinh dự lớn đối với những người thợ và nghệ nhân làng nghề. Sự ghi nhận của Nhà nước là nguồn động viên để các thế hệ nghệ nhân tiếp tục gìn giữ, phát huy nghề truyền thống; đồng thời truyền lại những kinh nghiệm, kỹ thuật quý báu cho thế hệ trẻ nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của làng nghề trong tương lai.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ Đặng Hoàng Tuấn cho biết nghề làm trống Bình An có lịch sử hơn 150 năm, được lưu truyền qua nhiều thế hệ theo hình thức cha truyền con nối. Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm trống Bình An hiện còn được tiêu thụ tại nhiều thị trường nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, việc được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia là niềm tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Trụ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát triển làng nghề, bảo đảm xứng đáng với danh hiệu đã được trao tặng.

Để phát huy giá trị di sản, chính quyền địa phương xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như bảo tồn nguyên vẹn các giá trị truyền thống của nghề; khuyến khích nghệ nhân truyền dạy kỹ năng, bí quyết nghề nghiệp cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa và giá trị của di sản.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ gắn công tác bảo tồn với phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu làng nghề, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển du lịch văn hóa gắn với trải nghiệm nghề làm trống truyền thống. Công tác huy động nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng, bảo tồn không gian văn hóa làng nghề cũng sẽ được chú trọng.

Đặc biệt, xã Tân Trụ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm và hình ảnh làng nghề, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống của nghề làm trống Bình An đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, qua đó tạo động lực cho sự phát triển bền vững của làng nghề trong giai đoạn mới./.

Giữ nhịp hồn dân tộc qua Di sản nghề trống Bình An ở Tây Ninh Giá trị của Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia nghề trống Bình An không chỉ thể hiện ở kỹ thuật chế tác tinh xảo mà còn lan tỏa trên nhiều phương diện văn hóa, xã hội và tinh thần.