Không cần đến châu Âu, khán giả vẫn có thể thưởng thức kiệt tác ballet Nga

Sau thành công của “Anna Karenina” năm 2025, đoàn ballet danh tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với “Eugene Onegin” - một trong những tác phẩm được biên đạo Boris Eifman đánh giá là xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tạo của mình.

Đây là lần thứ hai Eifman Ballet of St. Petersburg biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ tour lưu diễn quốc tế của đoàn. Nếu “Anna Karenina” từng đưa khán giả đến với một trong những bi kịch tình yêu nổi tiếng nhất của văn học Nga, thì “Eugene Onegin” tiếp tục mở ra thế giới của đại thi hào Alexander Pushkin - nơi những khát vọng tuổi trẻ, những lựa chọn của số phận và những nuối tiếc muộn màng được kể bằng ngôn ngữ ballet giàu cảm xúc.

Vở diễn ra mắt lần đầu tại St. Petersburg vào ngày 3/3/2009. Không lựa chọn tái hiện nguyên bản nước Nga thế kỷ XIX, Boris Eifman đặt các nhân vật vào bối cảnh hiện đại - một xã hội đang chuyển mình, nơi những giá trị cũ tan rã và những quy tắc mới dần hình thành. Qua đó, câu chuyện kinh điển của Pushkin trở thành một tác phẩm mang tính phổ quát về khát vọng, tình yêu, sự lựa chọn và những nuối tiếc của con người hôm nay.

Một trong những điểm đặc biệt của Eugene Onegin là sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc của Pyotr Tchaikovsky với các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa ballet cổ điển và âm nhạc đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật vừa quen thuộc vừa mới mẻ, góp phần làm nổi bật ngôn ngữ múa giàu tính tâm lý - phong cách đã làm nên thương hiệu của Boris Eifman.

Ngay từ khi công diễn tại St. Petersburg, tác phẩm đã thu hút một lượng lớn khán giả trẻ - nhóm công chúng vốn ít đến nhà hát ballet. Với Eifman, đây là minh chứng rằng nghệ thuật hàn lâm hoàn toàn có thể đối thoại với hơi thở của thời đại nếu được kể bằng một ngôn ngữ mới.

Sự trở lại của Eifman Ballet vì thế không đơn thuần là một sự kiện biểu diễn. Đó còn là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong dòng chảy giao lưu văn hóa toàn cầu, trở thành điểm hẹn mới của những giá trị nghệ thuật đỉnh cao. (Ảnh: BTC)

Trong cấu trúc tác phẩm, ông đặc biệt quan tâm đến hành trình trưởng thành của nhân vật Tatyana - từ một cô gái tỉnh lẻ nhút nhát trở thành người phụ nữ trưởng thành giữa giới thượng lưu. Theo Eifman, chính sự biến đổi nội tâm ấy, chứ không đơn thuần là câu chuyện tình yêu, mới là trọng tâm của vở diễn.

Không chỉ chinh phục giới chuyên môn, “Eugene Onegin” còn trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của Eifman Ballet trên sân khấu quốc tế. Kể từ khi ra mắt năm 2009, vở diễn đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn lớn của đoàn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong hành trình lưu diễn quốc tế của Eifman Ballet năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Sau thành công của “Anna Karenina” năm 2025, khán giả Việt đã cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với các tác phẩm nghệ thuật hàn lâm đẳng cấp quốc tế. Sự đón nhận ấy không chỉ tạo điều kiện để những dự án quy mô lớn được hiện thực hóa, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trên bản đồ lưu diễn của các đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Đằng sau những chương trình ballet kinh điển là nỗ lực kết nối bền bỉ của Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) cùng Giám đốc Nghệ thuật Nguyễn Bảo Anh. Thông qua các dự án quy mô lớn, SPO không chỉ mang những tác phẩm kinh điển của thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước, mà còn góp phần khẳng định năng lực tổ chức của Việt Nam đối với các chương trình nghệ thuật quốc tế./.

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Từ ngày 26/6, khán giả có thể mua vé xem Eugene Onegin trên các nền tảng Ticketbox, Ticketmelon, MetaTicket và TicketVN. Giá vé từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng. Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức.