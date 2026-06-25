Anh tài Đinh Mạnh Ninh: Trong âm nhạc và ngoài đời, tôi có 2 nhân cách khác nhau

Với nền tảng âm nhạc vững vàng, tinh thần cởi mở và năng lượng tích cực của mình, Đinh Mạnh Ninh hứa hẹn sẽ tạo nên những điểm nhấn đáng nhớ trong hành trình “vượt chông gai.”

Bước vào chương trình truyền hình “bom tấn” “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” như một cái duyên, Đinh Mạnh Ninh nhanh chóng bắt kịp nhịp độ và cho biết anh sẵn sàng đón mọi thử thách chương trình đem đến với tâm thế thoải mái nhất, đồng thời không ngại bộc lộ tính cách đời thường trái ngược với con người trong âm nhạc của mình.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Đinh Mạnh Ninh mong muốn làm mới bản thân và tìm lại nguồn cảm hứng bùng nổ trên sân khấu, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ.

'Unlock' khả năng sáng tạo của bản thân

- Nhắc đến Đinh Mạnh Ninh, tôi nhớ ngay đến những bản ballad như “Bài ca tình yêu, “Mùa yêu đầu”… được thế hệ 8X, 9X thuộc lòng. Việc tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” hẳn là một sự bứt phá, vượt ra khỏi hình ảnh Đinh Mạnh Ninh mà khán giả đã quen thuộc?

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Tôi xem hành trình vượt chông gai này như một nhân duyên, một món quà thú vị mà ông Trời dành cho mình ở giai đoạn đủ điềm tĩnh, tự tin của một người đàn ông trưởng thành.

Trong âm nhạc và ngoài đời, tôi có hai nhân cách khác nhau. Khi phiêu với những giai điệu, âm nhạc của Đinh Mạnh Ninh thường giàu cảm xúc, mang màu sắc trữ tình, chín chắn và đôi khi đượm buồn. Ngược lại, trong đời sống thường ngày, tôi lại là người khá vui vẻ, dễ gần, có phần nhí nhố và giàu năng lượng.

Sự đa dạng này có lẽ chính là điều giúp tôi luôn tìm thấy niềm hứng thú trong âm nhạc. Việc tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” vì thế không chỉ là một thử thách, mà còn là dịp để Đinh Mạnh Ninh thể hiện trọn vẹn hơn những khía cạnh khác nhau trong cá tính nghệ thuật của mình.

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh tại họp báo ra mắt chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” ngày 22/6. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Tham gia chương trình liệu có phải là một bước đi “xé rào” – một sự thử nghiệm những gì bạn chưa từng làm?

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Không hẳn là “xé rào” nhưng “Anh trai vượt ngàn chông gai” chắc chắn là bước đi đầy phấn khích của tôi.

Suốt nhiều năm qua, khán giả đã quen thuộc với một Đinh Mạnh Ninh nhẹ nhàng, lãng mạn và có chút thơ trong âm nhạc. Đó là vùng an toàn rất đẹp và đã đến lúc tôi muốn “unlock” cho khán giả thấy thêm những ngăn sáng tạo khác, những vùng đẹp khác trong nghệ thuật của mình.

“Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” chính là không gian lý tưởng giúp Ninh hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo bấy lâu nay vẫn nằm trong suy nghĩ, mang chúng lên sân khấu. Không chỉ là cơ hội để khán giả hiểu sâu hơn về tư duy âm nhạc và khả năng biến hóa của Ninh, mà còn là chiếc cầu nối giúp Ninh chạm đến gần hơn với những khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

- Sau những gì đã diễn ra ở mùa 1, bạn có thấy bị áp lực khi tham gia mùa 2026? Bạn cho rằng mình có điểm mạnh gì tại “Anh trai vượt ngàn chông gai”?

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Áp lực lớn nhất của Ninh không đến từ sự thành công của các sân khấu mùa trước, nó đến nhiều hơn từ giá trị tinh thần mà 33 Anh tài K24 đã tạo ra và ghi dấu.

Điều tuyệt vời nhất của mùa 2024 chính là sự kết nối, họ gắn kết như gia đình. Những gì khán giả nhìn thấy và cảm nhận qua màn hình, Ninh tin đó là những gì thực sự diễn ra giữa các anh em.

Ninh lo lắng rằng khi đặt chân vào chương trình này liệu rằng mình có tìm thấy sự kết nối nào thực sự mạnh như các anh em ở mùa trước. Tuy rằng điểm mạnh của mình là sự cởi mở chân thành.

- Khi bước vào hành trình này, bạn đã tuyên bố: “Đưa cho tôi bất cứ bài hát nào, tôi sẽ làm nó bùng nổ.” Câu nói này thể hiện sự nhiệt huyết và cao hứng của bạn có phải không?

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Thực sự thì khi nói câu đó, trong lòng Ninh đã định sẵn rằng mình sẽ dành 200% sức lực để cống hiến cho hành trình này rồi. Ninh nghĩ nếu đã không làm thì thôi, còn khi bắt đầu, hãy tận lực bởi mỗi phút giây mình được sống trong nghệ thuật cùng các anh em, là từng ấy phút giây quý giá với tôi. Đó còn là tinh thần sẵn sàng thử nghiệm, bởi Ninh không ngại khó ngại khổ, chỉ sợ mình không đủ thời gian làm tất cả một cách chỉn chu, đúng ý nhất. Do vậy từ khi xác định tham gia chương trình, Ninh luôn trong trạng thái phải tranh thủ.

Để toàn tâm cho sân khấu solo, Ninh cũng phải sắp xếp lại toàn bộ lịch làm việc, học tập, thi cử, biểu diễn và cả thời gian dành cho gia đình. Mọi thứ đúng nghĩa là quay cuồng. Dù thời gian eo hẹp, Ninh luôn xem đây là động lực để tập trung cao độ, nhanh chóng thích nghi với nhịp độ và yêu cầu của chương trình.

Ngăn mình đi vào lối mòn bản năng

- Đinh Mạnh Ninh đã có một vị trí chắc chắn trong lòng khán giả, cả ở vai trò ca sỹ và nhạc sỹ. Lý do vì sao bạn quyết tâm đầu tư thời gian vào việc học Đại học?

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Ninh rất trân trọng tình cảm của khán giả sau gần 20 năm làm nghề. Tuy nhiên, với Ninh, con đường nghệ thuật còn rất dài và việc học thì chưa bao giờ là đủ, cũng không bao giờ là muộn.

Sau 15 năm kể từ ngày Ninh tốt nghiệp bậc học Cao đẳng, Ninh nhận ra kinh nghiệm thực chiến thôi là chưa đủ, để ngăn mình đi vào lối mòn bản năng, quay lại giảng đường chính là cách Ninh tự nâng cấp bản thân, tìm về những nền tảng giáo trình bài bản để nâng cao chuyên môn và tính học thuật.

Giáo dục chính là cái gốc bền vững. Nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng hơn nữa là điều cần thiết cho sự nghiệp, tư duy sáng tác và giọng hát của Ninh ở thời điểm hiện tại để tiếp tục cống hiến cho khán giả.

- Khán giả ngày càng kỳ vọng ở các nghệ sỹ “toàn năng.” Bạn thấy bản thân cần cải thiện điều gì để đạt đến mục tiêu đó?

Ca sỹ Đinh Mạnh Ninh: Nếu xét dưới góc độ "toàn năng,” điều Ninh còn thiếu không phải là một kỹ năng cụ thể, mà là một môi trường làm việc với cường độ cao và liên tục không ngừng nghỉ.

Nhiều năm qua, Ninh đã quen với nhịp làm việc tự do và có phần thong thả. “Anh trai vượt ngàn chông gai” chính là môi trường áp lực và khắc nghiệt mà Ninh cần. Guồng quay biến hóa liên tục tại show chính là đòn bẩy tốt nhất để Ninh khơi lại sự "toàn năng" của mình.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn./.

'Anh trai vượt ngàn chông gai': Từ ngọn lửa đã thắp, một hành trình mới bắt đầu Không chỉ là một chương trình giải trí, “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” tiếp tục theo đuổi giá trị cốt lõi là lan tỏa cảm hứng sống tích cực và tinh thần không ngừng bứt phá giới hạn.