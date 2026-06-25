Đầu tư 80 tỷ đồng tu bổ hệ thống tường Hoàng thành Huế

Ngày 25/6, Ban quản lý dự án di tích Cố đô Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế, cho biết trong giai đoạn từ năm 2026-2028, thành phố đầu tư 80 tỷ đồng để tu bổ, phục hồi, tôn tạo các đoạn tường của Hoàng thành Huế (Đại nội Huế), cùng với lan can kè đá hồ ngoại Kim Thủy bị hư hỏng.

Tổng chu vi hệ thống tường Hoàng thành Huế cần nghiên cứu tu bổ, phục hồi là khoảng 2.400m. Đây là vòng thành thứ hai nằm bên trong Kinh thành Huế, ở bờ Bắc sông Hương thuộc phường Phú Xuân, không chỉ là một công trình phòng thủ mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng để bảo vệ các cung điện của triều đình, cùng các miếu thờ tổ tiên của nhà Nguyễn và Tử Cấm Thành.

Hệ thống tường Hoàng thành Huế mỗi mặt dài khoảng 600m, được xây bằng gạch, cao 4m và dày 1m. Xung quanh hệ thống tường thành này được bảo vệ bởi hệ thống hào và hồ có chung tên gọi là Kim Thủy.

Trải qua hàng trăm năm, chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết, hệ thống tường Hoàng thành Huế đã xuống cấp nghiêm trọng ở nhiều điểm, nhất là ở mặt phía Bắc và phía Đông.

Đầu tháng 11/2025, tại đây đã xảy ra sự cố sập đổ một đoạn tường Hoàng thành mặt phía Bắc, giáp đường Đặng Thái Thân, cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông.

Đoạn tường bị sập đổ có chiều dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025. Công tác phục hồi đoạn tường Hoàng thành này đến đầu tháng 6/2026 mới hoàn thành, với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.

Thành phố Huế cũng đang trùng tu, phục hồi nhiều công trình quan trọng của thời Nguyễn. Dự án “Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích điện Cần Chánh” trong Tử Cẩm Thành thuộc Hoàng thành Huế, có kinh phí gần 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Việc trùng tu Di tích Quốc Tử Giám, nằm ở bên trái Đại Nội Huế dự kiến hoàn thành năm 2029. Dự án có tổng kinh phí hơn 108 tỷ đồng, gồm tu bổ các công trình của Quốc Tử Giám như Di Luân Đường, Nhà Học hữu, Nhà Học tả, Nhà Giám sinh tả, Nhà Giám sinh hữu, Bia Huỳnh Tự Thư Thanh, Cổng Tam quan.

Dự kiến năm 2028, thành phố hoàn thành Dự án “Tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi Di tích Văn Miếu” ở phường Kim Long với kinh phí hơn 132 tỷ đồng./.

Màu bức tường Hoàng Thành Huế phục hồi, sẽ tương đồng với nguyên bản Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết lớp màu mới tại đoạn tường Hoàng Thành được phục hồi đang hoàn thiện và tiếp tục điều chỉnh để bảo đảm hài hòa, tương đồng với nguyên bản di tích.