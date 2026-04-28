Di tích Quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Di tích Quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm (1946) ở Cà Mau là một “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, lưu giữ những minh chứng sống động về lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trận Giồng Bốm là một trong những trận đánh quy mô nhất, quyết liệt nhất tại khu vực miền Tây Nam Bộ khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng nước ta sau ngày 23/9/1945.

Trận đánh đã gây xúc động mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, chi phái Cao đài và những tôn giáo khác, làm nung nấu tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc sâu sắc, khơi dậy, cổ vũ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết của nhân dân tỉnh Cà Mau và Nam Bộ đứng lên chống thực dân xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng.

Trận đánh khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân Nam Bộ

Giồng Bốm là một “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ những minh chứng sống động về lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Thực hiện Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945) và để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp tái xâm lược lần thứ hai, Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo do cụ Cao Triều Phát - Phó Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh Bạc Liêu, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 1, quyền Chưởng quản Hiệp Thiên đài - Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo, Tổng trưởng Thanh niên Đoàn đạo đức Hậu Giang đã chủ trì cuộc “Khoáng đại hội nghị” tại Tòa thánh Ngọc Minh ở Giồng Bốm, nhân đại lễ Hạ ngươn vào ngày 19-20/11/1945, ngay thời điểm Cách mạng Tháng Tám vừa thành công.

Hội nghị đã thống nhất lấy Tòa thánh Ngọc Minh làm đại bản doanh để kháng chiến chống thực dân Pháp. Với khẩu hiệu “Cứu nước là cứu đạo”, các tín đồ quyết hy sinh tài sản, tính mạng để cứu nước, bảo vệ nền đạo. Hội nghị đã suy tôn cụ Cao Triều Phát làm tổng chỉ huy.

Cụ đã ra lời hiệu triệu và động viên các chức sắc, chức việc, thanh niên đoàn đạo đức hưởng ứng Ngày Nam Bộ kháng chiến bằng hành động cụ thể của mỗi người, mỗi nhà, của từng họ đạo trong toàn phái Minh Chơn Đạo.

Sau hơn 5 tháng chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng lực lượng đã quy tụ hơn 2.000 quần chúng, tín đồ, chức sắc, chức việc và thành lập các ban chuyên trách, xây dựng tổ chức lực lượng phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, đặc biệt đã tổ chức 18 trung đội trực tiếp chiến đấu, mỗi trung đội khoảng 40 người.

Sáng 15/4/1946, Pháp đưa hai tiểu đoàn quân viễn chinh với trang bị vũ khí hiện đại chia thành ba hướng tấn công vào Giồng Bốm. Dù vũ khí còn thô sơ nhưng với tinh thần yêu nước, mưu trí, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường và lòng quả cảm, các chiến sỹ Trận Giồng Bốm đã tiêu diệt hàng trăm tên địch. Do tương quan về lực lượng, vũ khí trang bị và kỹ thuật nên cuộc chiến đấu bị tổn thất lớn về người và tài sản của toàn phái Cao đài Minh Chơn Đạo.

Những công trình đồ sộ như Tòa thánh Ngọc Minh và Ngũ hành tòa đã bị phá hủy và 137 chức sắc, chức việc, đạo tâm, thanh niên Đoàn đạo đức của Cao đài Minh Chơn Đạo đã anh dũng hy sinh vào những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến.

Dù thất bại nhưng tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh chống thực dân xâm lược của các tín đồ, chức sắc, chức việc của Cao đài Minh Chơn Đạo trong Trận Giồng Bốm đã giáng đòn mạnh mẽ và góp phần làm chậm bước tiến của quân xâm lược.

Phát huy giá trị di tích

Năm 2021, Địa điểm Trận Giồng Bốm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) tổ chức Lễ trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm nhân kỷ niệm 76 năm ngày diễn ra trận đánh (15/4/1946-15/4/2022), khẳng định tầm vóc và giá trị của vùng đất này trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Tòa thánh Ngọc Minh đã được sơn sửa lại khang trang hơn. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tỉnh Cà Mau đã bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm gắn với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026) vào sáng 30/4, đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), tỉnh Cà Mau đã đầu tư gần 2 tỷ đồng từ ngân sách cải tạo nhà trưng bày, sửa chữa nhà bia ghi danh, nâng cấp hệ thống đường nội bộ và công trình phụ trợ.

Cũng trong dịp này, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, trong đó có tọa đàm khoa học “Trận Giồng Bốm trong phong trào cách mạng miền Nam”; trưng bày chuyên đề và giáo dục ngoại khóa, chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân cùng các chương trình tri ân, an sinh xã hội ý nghĩa.

Nhà hát Cao Văn Lầu sẽ biểu diễn hai chương trình nghệ thuật phục vụ đại biểu và người dân. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện khí thế đấu tranh anh dũng của quân và dân địa phương. Đáng chú ý, vở cải lương “Mặt trời đỏ” khắc hoạ hình ảnh cụ Cao Triều Phát - người đứng đầu họ đạo, người đã lãnh đạo các tín đồ nơi đây để khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp xâm lược, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào cho thế hệ trẻ.

Ngày nay, di tích trận Giồng Bốm đã trở thành điểm đến thân thuộc của các đoàn học sinh, thanh niên. Những buổi kết nạp Đoàn, kết nạp Đảng tổ chức tại đây đã giúp thế hệ trẻ “chạm” vào lịch sử bằng cảm nhận chân thật nhất.

Giồng Bốm hôm nay là sợi dây nối dài ký ức, để mỗi người hiểu rằng hòa bình được đánh đổi bằng máu xương, và việc gìn giữ giá trị ấy bắt đầu từ những điều giản dị nhất./.

