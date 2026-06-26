Dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thích thú khám phá di sản Tràng An

Suốt hành trình, các thí sinh Miss Multicultural World 2026 cho biết rất thích thú trước vẻ đẹp độc đáo của Tràng An, và chia sẻ rằng đây là 1 trong những điểm đến ấn tượng nhất họ từng trải nghiệm.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026), ban tổ chức cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vừa có chuyến tham quan và trải nghiệm tại Quần thể Danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO vinh danh.

Hoạt động không chỉ là một điểm nhấn trong hành trình của cuộc thi mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và giới thiệu những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Giữa không gian non nước hùng vĩ, những dòng sông xanh biếc uốn lượn qua các dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi cùng hệ thống hang động kỳ vĩ, các thí sinh Miss Multicultural World 2026 đã có cơ hội trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất cố đô.

Những trải nghiệm tại Tràng An đã giúp các đại diện nhan sắc quốc tế hiểu hơn về giá trị của di sản Việt Nam cũng như tinh thần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Suốt hành trình, các thí sinh cho biết rất thích thú trước vẻ đẹp độc đáo của Tràng An, và chia sẻ rằng đây là một trong những điểm đến ấn tượng nhất mà họ từng trải nghiệm, nơi hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và đời sống văn hóa bản địa.

﻿ ﻿ ﻿ Những hình ảnh và trải nghiệm về Tràng An sẽ tiếp tục được các thí sinh lan tỏa trên các nền tảng truyền thông cá nhân, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vì thế, những hình ảnh và trải nghiệm về Tràng An sẽ tiếp tục được các thí sinh lan tỏa trên các nền tảng truyền thông cá nhân, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam tới hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới.

Đại diện ban tổ chức cho hay việc lựa chọn Tràng An là điểm đến trong khuôn khổ Miss Multicultural World 2026 xuất phát từ định hướng xuyên suốt của cuộc thi: đề cao giá trị đa dạng văn hóa, thúc đẩy giao lưu quốc tế và tạo cơ hội để các đại diện sắc đẹp trở thành những đại sứ quảng bá văn hóa, du lịch và các giá trị nhân văn của mỗi quốc gia.

Thông qua chuyến tham quan này, ban tổ chức mong muốn gửi đi thông điệp: sắc đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình mà còn được bồi đắp bởi tri thức, sự thấu hiểu văn hóa và trách nhiệm trong việc gìn giữ giá trị di sản cho các thế hệ tương lai.

Chủ tịch Miss Multicultural World 2026, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ: “Tràng An không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình mà còn là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới. Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến niềm yêu thích và ngưỡng mộ của các thí sinh quốc tế trước vẻ đẹp của vùng đất di sản.”

Các thí sinh thích thú trải nghiệm vẻ đẹp cảnh quan danh thắng Tràng An. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm tại Tràng An sẽ trở thành ký ức đẹp với các thí sinh và là cầu nối để hình ảnh Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới bạn bè năm châu. Đây cũng chính là tinh thần mà Miss Multicultural World luôn hướng tới: kết nối các nền văn hóa, tôn vinh bản sắc dân tộc và xây dựng những giá trị tích cực cho cộng đồng quốc tế.”

Những ngày tới, các thí sinh Miss Multicultural World 2026 sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thiện nguyện và giao lưu cộng đồng tại Việt Nam trước khi bước vào các đêm thi quan trọng của mùa giải năm nay./.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ hiện đại, đề cao đa dạng văn hóa, thúc đẩy giao lưu quốc tế và lan tỏa các giá trị nhân văn. ​ Cuộc thi hướng tới xây dựng một cộng đồng kết nối toàn cầu, nơi các đại diện nhan sắc trở thành những đại sứ văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động xã hội, văn hóa và giáo dục.

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