Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nông thôn mới hiện đại, thu nhập gấp 3 lần

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030); trong đó có khoảng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Đây là mục tiêu được xác định tại Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời khai thác tiềm năng, lợi thế và phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống, thu nhập của các tầng lớp nhân dân.

Thành phố phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 gấp 2,5-3 lần so với năm 2020 và đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo thống kê, đến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh còn 16.448 hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm 0,44% tổng số hộ dân toàn thành phố, trong đó riêng hộ nghèo là 3.610 hộ).

Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập của người dân; thu hẹp khoảng cách về mức sống và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản giữa các khu vực và các nhóm dân cư.

Cùng đó là việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới; nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn; tăng cường vai trò, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp và tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; thúc đẩy liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng liên kết, trong đó hợp tác xã giữ vai trò kết nối với doanh nghiệp, hệ thống phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử.

Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị hiệu quả, bền vững; hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh theo chuỗi, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đàm phán và thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của hợp tác xã thông qua hội chợ, triển lãm, tuần lễ nông sản; hỗ trợ tham gia các sàn thương mại điện tử, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, đồng thời tăng cường các hoạt động bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, gắn với phát triển du lịch, chuyển đổi số, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đặc biệt chú trọng phát triển làng nghề muối theo hướng gắn kết hoạt động sản xuất muối với hoạt động du lịch (du lịch trải nghiệm); gắn kết hoạt động sản xuất muối với chế biến, đa dạng hóa sản phẩm muối, góp phần nâng cao giá trị hạt muối cho diêm dân./.

Cơ hội lịch sử để Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế biển tầm quốc tế Từ một đô thị ven sông, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước mở rộng không gian phát triển hướng biển, hướng tới trở thành trung tâm logistics và giao thương quốc tế của khu vực.