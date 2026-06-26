EU điều tra Sanofi về cạnh tranh không lành mạnh trong vaccine cúm

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 26/6 thông báo mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp, do nghi ngờ doanh nghiệp này vi phạm các quy tắc cạnh tranh của khối khi quảng bá vaccine cúm.

Cuộc điều tra tập trung vào cách thức Sanofi tiếp thị Efluelda, một loại vaccine cúm cải tiến dành cho người trên 60 tuổi. Loại vaccine này cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm mang thương hiệu Fluad của CSL Seqirus, một hãng dược phẩm của Australia.

EC bày tỏ lo ngại về việc Sanofi đã thực hiện một chiến dịch truyền thông sai lệch nhằm hạ thấp uy tín của đối thủ. Cụ thể, Sanofi bị nghi ngờ đã mô tả vaccine Fluad kém hiệu quả hơn Efluelda, đi ngược lại các khuyến nghị tiêm chủng quốc gia tại nhiều nước thành viên. Cơ quan giám sát cạnh tranh của EU cho biết chiến dịch này chủ yếu nhắm vào các chuyên gia y tế tại Đức và Pháp, những thị trường mà Sanofi đang nắm giữ vị thế thống trị. Trước đó, vào tháng 9/2025, Sanofi từng tiết lộ việc họ đang bị EU điều tra về các hoạt động của doanh nghiệp này trong mảng vaccine cúm.

Phản hồi trước các cáo buộc, người phát ngôn của tập đoàn khẳng định Sanofi luôn tuân thủ đầy đủ mọi quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả các quy tắc cạnh tranh.

Đại diện tập đoàn cũng nhấn mạnh cuộc điều tra của EU chỉ là một bước thủ tục thông thường và chưa thể phản ánh kết quả cuối cùng, đồng thời khẳng định doanh nghiệp luôn cam kết cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo người bệnh được tiếp cận các loại vaccine cải tiến.

Nếu các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được xác nhận, EC có thể áp đặt các khoản phạt hành chính đối với Sanofi vì lạm dụng vị thế thống trị. Để giải quyết cuộc điều tra, tập đoàn Pháp cũng có thể đưa ra các cam kết khắc phục cụ thể theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Mảng vaccine cúm đóng vai trò là nguồn doanh thu lớn của Sanofi. Các sản phẩm của hãng được sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch tiêm chủng quốc gia hàng năm, đặc biệt là tại Pháp. Bên cạnh CSL Seqirus, đối thủ cạnh tranh chính của tập đoàn còn có Viatris , một công ty dược phẩm của Mỹ./.

EU đầu tư 225 triệu euro phát triển vaccine cúm thế hệ mới Khoản kinh phí 225 triệu euro sẽ được ưu tiên cho các công nghệ vaccine có khả năng tạo miễn dịch rộng trước nhiều biến thể cúm khác nhau, đồng thời có thể điều chỉnh khi xuất hiện chủng virus mới.