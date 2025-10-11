Kinh tế

Trung Quốc điều tra chống độc quyền đối với công ty Qualcomm

Trung Quốc là thị trường đáng kể của Qualcomm, với khoảng 46% doanh thu năm tài chính 2024 của công ty liên quan đến khách hàng Trung Quốc.

Bích Liên
Biểu tượng Qualcomm. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Qualcomm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan quản lý thị trường nhà nước Trung Quốc đã mở cuộc điều tra Qualcomm vì nghi ngờ công ty của Mỹ vi phạm luật chống độc quyền của nước này.

Trong thông báo trực tuyến ngày 11/10, cơ quan trên cho biết Qualcomm đã không khai báo đúng luật trong thương vụ mua lại Autotalks.

Việc tích hợp công nghệ của Autotalks vào nền tảng Snapdragon Digital Chassis của Qualcomm được thiết kế để tăng cường sự hiện diện của Qualcomm trên thị trường chip ôtô.

Tuy nhiên, thỏa thuận này dường như đã vấp phải sự phản đối từ Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung Quốc là thị trường đáng kể của Qualcomm, với khoảng 46% doanh thu năm tài chính 2024 của công ty liên quan đến khách hàng Trung Quốc. Do đó, cuộc điều tra của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của hãng tại một thị trường chiến lược quan trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên Qualcomm vướng vào tranh chấp pháp lý với Trung Quốc. Công ty đã từng chi 975 triệu USD để dàn xếp một vụ kiện chống độc quyền trước đó.

Một công ty chip khác của Mỹ là Nvidia mới đây cũng vướng vào vụ kiện tương tự tại Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
