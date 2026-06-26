CPTPP khởi động đàm phán sơ bộ về việc kết nạp Indonesia, Philippines và UAE

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, các nước thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán sơ bộ với Indonesia, Philippines và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhằm tạo tiền đề cho tiến trình đàm phán gia nhập chính thức của 3 nền kinh tế này.

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng ngày 26/6, theo đó 12 thành viên CPTPP lần đầu tiên thiết lập một cơ chế đàm phán sơ bộ trước khi mở các cuộc đàm phán gia nhập chính thức.

Các nước thành viên sẽ đánh giá hệ thống pháp luật trong nước và các quy định thương mại của các ứng viên dựa trên các tiêu chuẩn của hiệp định.

Để được chấp nhận gia nhập CPTPP, các nước ứng cử viên phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe, trong đó có việc xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa, tuân thủ các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ và nhiều tiêu chuẩn thương mại khác.

Ngoài ra, việc khởi động đàm phán gia nhập chính thức cần có sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên hiện nay.

Việc mở cơ chế đàm phán sơ bộ diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia CPTPP.

Campuchia đã nộp đơn xin gia nhập vào tháng 11/2025, trong khi Argentina cũng chính thức nộp đơn hồi đầu tháng này.

Theo giới quan sát, vai trò của CPTPP như một khuôn khổ thúc đẩy thương mại tự do đang ngày càng được củng cố trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên thế giới, với các chính sách thuế quan cao của Mỹ và sức ép kinh tế từ Trung Quốc.

Cũng tại cuộc họp, các nước thành viên đã ra tuyên bố nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nhằm ứng phó với những tác động từ cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

CPTPP chính thức có hiệu lực từ năm 2018 sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Hiện CPTPP có 12 thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Anh và Việt Nam./.

Philippines nhận được ủng hộ gia nhập Hiệp định CPTPP Các nước thành viên xác định Philippines, cùng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Indonesia và Uruguay, là những nền kinh tế phù hợp với các tiêu chí gia nhập CPTPP.