Giá vàng thế giới hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp

Giá vàng thế giới đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 26/6, khi đồng USD duy trì sức mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy nhanh tiến trình tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này.

Tính đến 7 giờ 52 phút ngày 26/6 GMT (14 giờ 52 phút ngày 26/6 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.027,91 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8/2026 giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.043,40 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng dự kiến giảm khoảng 3,2%. Trước đó, trong phiên 24/6, kim loại quý này đã rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính OANDA, cho rằng việc thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn đã tạo động lực tăng giá đáng kể cho đồng USD, qua đó kéo giá vàng đi xuống.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông Wong, đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng của giá vàng kể từ mức đỉnh lịch sử thiết lập vào cuối tháng 1/2026 có thể tiếp tục trong dài hạn, với khả năng giá giảm về vùng 3.400 USD/ounce.

Kể từ mức đỉnh kỷ lục 5.594,82 USD/ounce ghi nhận ngày 29/1, giá vàng hiện đã giảm khoảng 29%. Nguyên nhân chủ yếu là áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran khiến thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng Fed nâng lãi suất.

Số liệu công bố ngày 25/6 cho thấy lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 5, vượt ngưỡng 4% lần đầu tiên trong ba năm, đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo Fed sẽ nâng lãi suất ba lần trong năm nay. Thị trường cũng đang định giá khoảng 64% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 57,80 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,3% xuống 1.605,18 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 1,4% lên 1.200,75 USD/ounce. Tuy vậy, cả ba kim loại này đều đang hướng tới một tuần giảm giá.

Tại Việt Nam, chiều 26/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 144 -147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 146,8 triệu đồng Nhờ lực đẩy của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 26/6 tăng 600.000-1.200.000 đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).