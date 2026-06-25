Malaysia: Giá sầu riêng Musang King giảm tới 90% do dư thừa nguồn cung

Tại Malaysia, vụ thu hoạch bội thu cùng tình trạng dư thừa nguồn cung do hàng bị từ chối xuất khẩu đã khiến giá sầu riêng đột ngột giảm mạnh.

Nguồn cung dư thừa đã khiến giá của một số loại sầu riêng cao cấp giảm tới 90%.

Tính đến ngày 24/6, giá sầu riêng Musang King đã lao dốc từ mức khoảng 90 RM (tương đương 22 USD) mỗi kg xuống chỉ còn 9 RM. Tại Malaysia, giống sầu riêng Musang King có giá trị rất cao vừa được tiêu thụ trong nước, vừa được xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường Trung Quốc.

Theo truyền thông địa phương, giá của các giống sầu riêng khác, chẳng hạn như Black Thorn, cũng ghi nhận mức sụt giảm tương tự.

Với mức giá giảm sâu như vậy, các tín đồ sầu riêng đã phủ kín các khu ẩm thực và lều bạt ven đường quanh thủ đô Kuala Lumpur để tận hưởng cái gọi là "cơn sóng thần sầu riêng."

Tại một sự kiện do cơ quan quản lý nông nghiệp tổ chức, nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ đang tận dụng tối đa cơ hội từ đợt giảm giá mạnh này.

Các loại sầu riêng thượng hạng như Black Thorn và Musang King chỉ có giá chưa đầy 25 RM cho mỗi quả. Trong khi đó, các giống sầu riêng có giá bình dân hơn được bán theo lô với giá 100 RM cho một giỏ gồm bảy quả.

Ông Cheah Kim Wai, quản lý cửa hàng DurianMan ở Petaling Jaya, ngay ngoại ô trung tâm thành phố, cho biết sầu riêng năm nay đã chạm mức giá rẻ nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, ông Cheah cũng chia sẻ rằng các tiểu thương đang rất lo ngại về tình trạng sụt giá này do lợi nhuận không còn được bao nhiêu.

Malaysia hiện đang ở trong giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch, với sản lượng sầu riêng đạt hơn 550.000 tấn mỗi năm./.

Giá sầu riêng bất ngờ giảm mạnh tại Đồng Tháp Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều địa phương trồng sầu riêng, giá Ri6 hiện chỉ dao động quanh mức 25.000- 35.000 đồng/kg, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước.