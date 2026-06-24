Giá vàng lần đầu giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce sau 7 tháng

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch chiều 24/6, lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025, trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh và thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới.

Giá vàng giao ngay giảm 3,4%, xuống còn 3.978,67 USD/ounce.

Thậm chí, có thời điểm giá vàng giảm sâu hơn, xuống dưới 3.970 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 7 tháng.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân chính khiến vàng mất giá là triển vọng lãi suất tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Những tín hiệu cứng rắn từ Fed cùng các số liệu kinh tế Mỹ khả quan đã làm gia tăng kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương nước này có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, thậm chí nâng lãi suất ngay trong tháng 9 tới.

Lãi suất cao thường làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ, đồng thời làm giảm nhu cầu đối với vàng, loại tài sản không mang lại lãi suất.

Đồng bạc xanh tăng giá cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, qua đó gây thêm áp lực lên giá kim loại quý này.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới cũng đi xuống sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài từ cuối tháng 2. Việc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt đã làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó có vàng.

Từ mức đỉnh lịch sử khoảng 5.595 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1 năm nay, giá vàng hiện đã giảm hơn 25%.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định kim loại quý này vẫn nhận được lực đỡ từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Một số tổ chức tài chính quốc tế dự báo giá vàng có thể phục hồi trong nửa cuối năm nếu áp lực lạm phát gia tăng hoặc rủi ro địa chính trị quay trở lại.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm giá trong phiên 24/6, phản ánh xu hướng nhà đầu tư chuyển sang nắm giữ đồng USD và các tài sản có lợi suất cao hơn./.

Giá vàng suy yếu khi đồng USD chạm đỉnh một năm Việc đồng USD đạt đỉnh 1 năm là rào cản chính đối với kim loại quý trong phiên này, bởi lẽ đồng bạc xanh tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

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