Giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, SJC ổn định ở ngưỡng 147 triệu đồng

Sáng nay (24/6), thị trường vàng trong nước ghi nhận sự biến động giảm 1 triệu đồng/lượng của giá vàng nhẫn còn giá vàng miếng SJC đi ngang, trong khi đó tỷ giá trung tâm cộng thêm 3 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết 143,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua (23/6).

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.066 USD/ounce, giảm 90 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.192 đồng/USD, tăng thêm 3 đồng so với chốt phiên hôm qua (23/6).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.101-26.451 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.179-26.451 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.131-26.451 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.451 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ, SJC lùi về ngưỡng 148 triệu đồng mỗi lượng Cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm 100.000-600.000 đồng/lượng, vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).