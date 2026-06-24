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Giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, SJC ổn định ở ngưỡng 147 triệu đồng

Giá vàng nhẫn sáng nay giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC giữ nguyên và hiện đang giao dịch ở ngưỡng 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hồng Kiều
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 146 triệu đồng/lượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm về ngưỡng 146 triệu đồng/lượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (24/6), thị trường vàng trong nước ghi nhận sự biến động giảm 1 triệu đồng/lượng của giá vàng nhẫn còn giá vàng miếng SJC đi ngang, trong khi đó tỷ giá trung tâm cộng thêm 3 đồng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết 143,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,5-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, chưa có biến động so với chốt phiên hôm qua (23/6).

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.066 USD/ounce, giảm 90 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.192 đồng/USD, tăng thêm 3 đồng so với chốt phiên hôm qua (23/6).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.101-26.451 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.179-26.451 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.131-26.451 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.451 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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