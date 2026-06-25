Dòng nông sản tươi xuất khẩu thông suốt qua cửa khẩu Lạng Sơn

Tháng 6 là thời điểm chính vụ thu hoạch nhiều loại nông sản trái cây ở một số địa phương trong nước; trung bình mỗi ngày có hàng trăm xe container chở hoa quả tươi như: sầu riêng, vải, mít, thanh long, dưa hấu… hướng về các cửa khẩu ở Lạng Sơn để xuất khẩu.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng biên giới tỉnh Lạng Sơn, cùng việc áp dụng nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hoạt động thông quan hàng nông sản tươi đang được duy trì thông suốt.

Duy trì “luồng xanh” xuất khẩu

Tại cửa khẩu Tân Thanh, nơi từ lâu được xem là “thủ phủ” xuất khẩu nông sản quả tươi sang thị trường Trung Quốc, không khí làm việc của các lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch thực vật… diễn ra khẩn trương ngay từ sáng sớm.

Từng đoàn xe container được hướng dẫn di chuyển vào khu vực kiểm tra, làm thủ tục xuất khẩu đúng quy trình. Hàng nông sản quả tươi xuất khẩu qua cửa khẩu chủ yếu là mít, vải, dưa hấu.

Lô hàng Vải thiều xuất khẩu được đóng gói đúng yêu cầu và đảm bảo các quy định về thông quan. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Riêng mặt hàng quả vải thiều xuất khẩu, trung bình mỗi ngày cửa khẩu Tân Thanh thông quan trên 300 tấn. Tính từ giữa tháng 5/2026 tới nay, các đơn vị đã thực hiện thủ tục thông quan cho trên 430 xe, ước tính hơn 10.500 tấn, tổng trị giá trên 2 triệu USD.

Bà Phan Thị Liên, Phó Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã triển khai đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng chuyển đổi số và phối hợp tốt với các lực lượng.

Cùng đó là thực hiện các biện pháp thu hút doanh nghiệp mở tờ khai tại cửa khẩu; thường xuyên hội đàm với hải quan Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhiều năm gần đây, năng lực thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã được cải thiện đáng kể nhờ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và hạ tầng bến bãi đáp ứng yêu cầu phát triển chung.

Ông Trần Quốc Thắng, đại diện Công ty cổ phần ONEGATE LOGISTICS chia sẻ đơn vị thực hiện xuất nhập hàng hóa qua cửa khẩu Hữu Nghị rất lớn với nhiều chủng loại khác nhau.

Lực lượng chức năng tại đây luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thông quan sớm các lô hàng, tiết kiệm chi phí nhiều nhất. Với những doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, điều quan tâm nhất là nông sản phải được thông quan nhanh vì đây là mặt hàng dễ hư hỏng.

Hiện các thủ tục được giải quyết khá thuận lợi, lực lượng chức năng thường xuyên cập nhật tình hình để doanh nghiệp chủ động điều tiết hàng hóa.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang trở thành điểm thông quan quan trọng đối với nhiều loại nông sản tươi. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, bãi kiểm hóa hiện đại và việc triển khai thủ tục hải quan điện tử, lượng phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu luôn được duy trì ổn định.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết đơn vị thường xuyên bố trí cán bộ trực ngoài giờ hành chính trong những thời điểm cao điểm mùa vụ nhằm giải quyết nhanh hồ sơ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Song song với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng, kiểm dịch thực vật và các đơn vị liên quan cũng tăng cường phối hợp, bảo đảm quá trình kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nhanh chóng nhưng vẫn chặt chẽ, đúng quy định.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, hàng hóa nông sản tươi khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và yêu cầu kiểm dịch đều được xử lý thuận lợi, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ tại khu vực cửa khẩu.

Chủ động nâng cao năng lực thông quan

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, hiện mỗi ngày có khoảng 350-400 phương tiện chở mặt hàng nông sản quả tươi với tổng trọng lượng hơn 4.000 tấn được thông quan xuất khẩu.

Phương tiện chở nông sản ra vào khu vực bến bãi cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Dù hoạt động xuất khẩu nông sản đang diễn ra thuận lợi ở các cửa khẩu, song áp lực vẫn luôn hiện hữu khi mà nhiều loại trái cây bước vào chính vụ thu hoạch cùng thời điểm. Điều này kéo theo lượng xe hàng tăng mạnh, đổ dồn lên khu vực cửa khẩu, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nếu không có các giải pháp điều tiết phù hợp.

Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thường xuyên cập nhật năng lực thông quan hàng ngày, công khai trên các kênh thông tin để doanh nghiệp, chủ hàng và lái xe nắm bắt, chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển.

Thực tế từ đây, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển từ phương thức đưa hàng hóa lên cửa khẩu chờ xuất khẩu sang việc đăng ký lịch trình vận chuyển theo nhu cầu thị trường. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực cho khu vực bến bãi cửa khẩu, hạn chế nhiều chi phí phát sinh.

Thiếu tá Tô Đức Long, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết Hữu Nghị là cửa khẩu quốc tế có lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu lớn với hàng nghìn lượt; trong đó có hàng hóa là sầu riêng tươi đang có sản lượng tăng cao qua đây.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng và phía Trung Quốc để trao đổi thông tin, nắm tình hình lưu lượng phương tiện, từ đó tổ chức phân công cán bộ trực chốt, phân luồng điều tiết hợp lý. Mục tiêu là vừa bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong khi đó, lực lượng hải quan cửa khẩu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường số hóa hồ sơ, triển khai hiệu quả hệ thống thông quan điện tử và cơ chế một cửa quốc gia. Các doanh nghiệp được hướng dẫn khai báo từ xa, hoàn thiện hồ sơ trước khi phương tiện đến cửa khẩu nhằm rút ngắn thời gian xử lý.

Từ đầu năm 2026 đến giữa tháng 6/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở các loại hình hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 53,7 tỷ USD (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025); kim ngạch xuất nhập khẩu mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt hơn 4,4 tỷ USD (tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025).

Phía sau những chuyến hàng được thông quan là sự nỗ lực của các lực lượng chức năng cửa khẩu Lạng Sơn trong việc giữ cho dòng chảy thương mại biên giới luôn thông suốt.

Ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo doanh nghiệp cần chủ động theo dõi tình hình cửa khẩu, cập nhật các yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các quy định liên quan đến kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố quyết định giúp nông sản duy trì lợi thế cạnh tranh và hạn chế rủi ro trong quá trình xuất khẩu./.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam đạt gần 30 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026 Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũy kế 5 tháng đầu của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt 29,82 tỷ USD (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước).

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