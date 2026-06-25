Giá vàng rơi khỏi mốc 4.000 USD/ounce, chạm đáy 7 tháng

Trong phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng qua, chính thức đánh mất mốc quan trọng 4.000USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đà tăng giá của đồng USD và giới đầu tư ngày càng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất.

Vào lúc 18 giờ 00 giờ GMT, khoảng 1 giờ sáng ngày 25/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay bốc hơi 3,3% xuống còn 3.973,79 USD/ounce, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Cùng lúc, giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng đóng cửa với mức giảm 3,4%, chốt ở mức 4.008,80USD/ounce.

Đà bán tháo lan rộng ra toàn thị trường kim loại quý. Giá bạc giao ngay bốc hơi 9,1%, xuyên thủng mốc 60 USD để lùi sâu xuống 56,41 USD/ounce, mức thấp nhất từ tháng 11/2025.

Giá bạch kim giảm 5,5% xuống 1.560,72 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 6,8% xuống 1.153,68 USD/ounce.

Kim loại quý đang chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang ồ ạt đặt cược vào khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong năm nay sau khi cơ quan này phát đi thông điệp cứng rắn tại cuộc họp chính sách gần nhất.

Nỗi lo ngại về áp lực lạm phát kéo dài do tác động từ cuộc chiến tranh tại Iran càng củng cố thêm kịch bản này.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định việc thị trường định giá Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 9/2026 tới, cùng với đồng USD vọt lên mức cao nhất trong 13 tháng và kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, đang đè nặng lên kim loại quý.

Đối với vàng, ngưỡng hỗ trợ hiện nằm ngay dưới mức 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn tiếp diễn nên kịch bản sụp đổ khó xảy ra. Thị trường có thể sẽ bước vào một giai đoạn củng cố kéo dài do dòng tiền đang tạm thời rời bỏ vàng.

Vàng vốn là tài sản không sinh lời, do đó luôn trở nên kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao. Kể từ khi lập đỉnh lịch sử ở mức 5.594,82 USD/ounce vào cuối tháng 1/2026, giá vàng giao ngay đến nay đã "bốc hơi" hơn 1.600 USD/ounce.

Trước diễn biến này, các chuyên gia phân tích từ ngân hàng ING đã quyết định hạ dự báo giá kim loại quý này.

Cụ thể, ING hiện ước tính giá vàng sẽ đạt trung bình 4.300 USD/ounce trong quý 3/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý 4/2026, giảm mạnh so với các mức dự báo trước đó là 4.850 USD và 5.000 USD/ounce.

Đối với giá bạc, Ngân hàng Standard Chartered lưu ý làn sóng rút vốn khỏi các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) khiến mặt hàng này dễ gặp biến động mạnh trong ngắn hạn. Dù vậy, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường có thể là bệ đỡ giúp giá bạc phục hồi trong những tháng tới.

Hiện tại, sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào dữ liệu Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố ngày 25/6.

Theo ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nếu các quan chức Fed tiếp tục đưa ra tín hiệu cứng rắn hoặc dữ liệu kinh tế vĩ mô ủng hộ lộ trình tăng lãi suất, giá vàng sẽ còn đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn nữa./.

Giá vàng lần đầu giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce sau 7 tháng Giá vàng thế giới giảm sâu dưới 4.000 USD/ounce do đồng USD tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng toàn cầu.