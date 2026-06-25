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Giá vàng giảm nhẹ, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới, với vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng và vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 143,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)
Giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 143,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Thị trường vàng trong nước sáng nay (25/6) ghi nhận sự điều chỉnh giảm, trong khi đó tỷ giá USD tiếp tục xu hướng tăng. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Vào thời điểm 9 giờ 5 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 143,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (24/6).

Giá vàng nhẫn cũng chịu áp lực giảm. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 24/6. Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng, phản ánh biên độ giao dịch ổn định trên thị trường.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.980 USD/ounce, giảm khoảng 80 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 126,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.197 đồng/USD, tiếp tục tăng thêm 5 đồng so với chốt phiên hôm qua (24/6).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.106-26.456 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.087-26.456 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.136-26.456 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.456 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
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