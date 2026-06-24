VIETLAO EXPO 2026: Tăng cường cơ hội giao thương, xúc tiến thương mại bền vững

Hội chợ thương mại Việt-Lào 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 16-20/7 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào đồng chủ trì với sự phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại hai nước và các cơ quan liên quan.

Kể từ năm 2007, Hội chợ đã trở thành một nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai quốc gia.

VIETLAO EXPO 2026 có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 120 gian hàng của gần 80 doanh nghiệp uy tín từ Việt Nam, đại diện cho nhiều ngành hàng như dược phẩm, thiết bị y tế, nông-lâm-thủy sản, thực phẩm chế biến, may mặc và thủ công mỹ nghệ. Hàng hóa trưng bày tại hội chợ rất đa dạng với mẫu mã đẹp mắt và chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của thị trường hai nước.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng, bao gồm quảng bá hình ảnh quốc gia và doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa tại Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. Hội chợ không chỉ tạo điều kiện để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp mà còn là cầu nối hiệu quả cho các tổ chức thương mại, nhà sản xuất và đầu tư giữa hai nước.

Điểm đáng chú ý của VIETLAO EXPO 2026 là sự chuyển mình từ xúc tiến thương mại đại trà sang chiều sâu và có chọn lọc. Các doanh nghiệp tham gia năm nay đều được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí khắt khe về năng lực sản xuất và tính cạnh tranh của sản phẩm, nhằm phù hợp tối đa với thị hiếu tiêu dùng của người dân Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2025 (VIETLAO EXPO 2025). (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trưng bày, VIETLAO EXPO 2026 còn diễn ra các hội nghị giao thương trực tiếp (B2B), kết nối giữa nhà sản xuất Việt Nam với các nhà phân phối, đại lý và đối tác tiềm năng tại Lào. Điều này nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và khảo sát thị trường để giúp doanh nghiệp thâm nhập và tìm hiểu sâu hơn về hệ thống phân phối nội địa của Lào.

Thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam phát triển vào các nước ASEAN. Với đường biên giới dài hơn 2.300km và 09 cửa khẩu quốc tế, Lào không chỉ gần gũi về địa lý mà còn có nhiều tiềm năng phát triển trong hợp tác thương mại.

Trong thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước. Theo số liệu thống kê từ Hải quan, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 đạt 2,98 tỷ USD, tăng trưởng 32,7% so với năm 2024, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi hóa thương mại.

Hội chợ thương mại Việt-Lào không chỉ là một sự kiện kinh tế xã hội quan trọng mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và thương mại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

VIETLAO EXPO 2026 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội giao thương và kết nối bền vững cho các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam và Lào trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay./.

Hội chợ Thương mại Việt-Lào được tổ chức thường niên từ năm 2007 đến nay không chỉ có vai trò làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Việt Nam và Lào gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy. Hội chợ Thương mại Việt-Lào còn là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội có ý nghĩa góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Tăng cường hợp tác tư pháp, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh để quan hệ Việt Nam-Lào phát triển tốt đẹp là có sự đóng góp của nhiều ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Bộ Tư pháp.