Giá vàng trong nước tăng mạnh, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 146,8 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (26/6) bật tăng theo diễn biến chung của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại đảo chiều giảm 2 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 5 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (25/6).

Cùng xu hướng tăng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng so với ngày 24/6. Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,7-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.020 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.197 đồng/USD, giảm 2 đồng so với chốt phiên hôm qua (25/6).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giảm tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.104-26.454 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.064-26.454 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.134-26.454 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.454 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm nhẹ, thương hiệu SJC giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng nay giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới, với vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng và vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng.