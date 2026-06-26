Ngày 26/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập mà còn tạo điều kiện để người lao động tiếp cận môi trường làm việc quốc tế, được đào tạo nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ và tác phong công nghiệp.

Đặc biệt, các chương trình phi lợi nhuận theo thỏa thuận quốc tế giúp người lao động tiếp cận cơ hội việc làm minh bạch, chi phí thấp, được bảo đảm quyền lợi và hạn chế rủi ro từ các tổ chức môi giới không chính thống.

Tuy nhiên, công tác tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đang đối mặt nhiều thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất là nguồn lao động trong nước ngày càng hạn chế.

Nguyên nhân xuất phát từ quá trình già hóa dân số khiến lực lượng trong độ tuổi lao động giảm dần; nhất là khi kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm ngay trong nước khiến nhiều người lao động không còn mặn mà với việc xa gia đình trong thời gian dài.

Nếu trước đây nhiều lao động chấp nhận đi làm việc ở nước ngoài để cải thiện thu nhập thì nay có thêm nhiều lựa chọn bởi các khu công nghiệp ngày càng phát triển đã tạo việc làm ngay tại địa phương; nhất là khu vực nông thôn. Điều này khiến công tác tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, việc triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia và các dự án lớn cũng làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và trên 60 triệu đồng/tháng đối với lao động có tay nghề hoặc lái máy.

Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ ăn ở, bảo hiểm, đào tạo nghề và được trả lương ngay trong thời gian học việc… Điều này thu hút đáng kể nguồn nhân lực.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, với xu hướng hiện nay, những địa phương phát triển mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai có thể phải tính đến phương án tuyển dụng lao động từ một số nước như Ấn Độ, Campuchia hoặc Lào để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Trước những thách thức trên, các địa phương cần trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn; góp phần hoàn thành mục tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo kế hoạch.

Liên quan đến việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước đã chia sẻ 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Australia và Đài Loan (Trung Quốc) với mức thu nhập lên đến 80 triệu đồng/tháng.

Theo đó, các chương trình đều được thực hiện theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm công khai, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp. “Nhiều chương trình còn hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo và vé máy bay. Người lao động được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc, chế độ bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa.”

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện có khoảng 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ; hằng năm đóng góp lượng kiều hối từ 5 - 7 tỷ USD.

Ba thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất hiện nay là Nhật Bản với khoảng 470.000 người, Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 300.000 người và Hàn Quốc gần 100.000 người.

Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm Việt Nam có trên 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 66.000 lao động xuất cảnh, đạt trên 59% kế hoạch năm là 112.000 người; dự báo cả năm 2026 sẽ đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để phát triển bền vững hoạt động này, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị, các địa phương tăng cường tuyên truyền, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa; cung cấp thông tin chính thống về các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời hướng dẫn người dân nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo.

Cơ quan quản lý sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp và kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để trục lợi.

Tham gia hội nghị, đại diện trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu nhiều mô hình hay trong vận động, tư vấn, hỗ trợ người lao động có nhu cầu làm việc ở nước ngoài.

Ngân hàng chính sách xã hội giới thiệu về chương trình cho người lao động vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước giới thiệu các chính sách hỗ trợ mà đơn vị đang thực hiện.../.

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