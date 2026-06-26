Livestream và thương mại điện tử đưa vải thiều đạt doanh thu kỷ lục

Bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống, vải thiều Bắc Ninh ngày càng hiện diện nhiều hơn trên các nền tảng số.

Những phiên livestream cùng các hoạt động quảng bá trực tuyến giúp đặc sản mùa hè tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Mở rộng thị trường

Mùa vải thiều năm nay, tại nhiều vùng trồng trọng điểm của Bắc Ninh, hình ảnh người nông dân cùng các nhà sáng tạo nội dung số phát trực tiếp ngay giữa vườn vải đã trở nên quen thuộc.

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh phân phối truyền thống, người trồng vải có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng thông qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Từ quy trình sản xuất, thu hái, đóng gói đến bảo quản đều được truyền tải trực quan trong các phiên livestream, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và yên tâm khi lựa chọn.

Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với doanh nghiệp công nghệ, đơn vị vận chuyển và các nhà sáng tạo nội dung số triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số. Qua đó, vải thiều Bắc Ninh tiếp cận ngày càng nhiều khách hàng trong nước và từng bước mở rộng sang thị trường quốc tế.

Vừa qua, tại nhà vườn Quyên Hồng (tổ dân phố Kép 1, phường Chũ), phiên livestream "OCOP Bắc Ninh bốn mùa" thu hút sự tham gia của đại diện ngành Công Thương, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung số.

Trong gần ba giờ phát sóng, ê kíp thực hiện giới thiệu đặc điểm nổi bật của vải thiều Bắc Ninh, quy trình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm cùng nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu của địa phương.

Chương trình cũng tạo diễn đàn để người tiêu dùng trao đổi trực tiếp với chính quyền địa phương và người sản xuất. Nhiều câu hỏi về chất lượng, sản lượng, thời gian thu hoạch, phương thức vận chuyển, bảo quản được giải đáp ngay trong phiên phát sóng, góp phần tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của khách hàng.

Phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, ghi nhận hàng nghìn đơn hàng; riêng vải thiều tiêu thụ khoảng 42 tấn, cùng nhiều sản phẩm OCOP khác.

Theo ông Chu Văn Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Chũ, việc đẩy mạnh quảng bá trên môi trường số giúp đưa hình ảnh và chất lượng vải thiều Bắc Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện để người trồng vải chủ động kết nối thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm.

Không chỉ các chương trình xúc tiến thương mại của địa phương, nhiều hợp tác xã và nhà vườn cũng chủ động nắm bắt xu hướng chuyển đổi số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Chị Lâm Thị Bình, tổ dân phố Trại 3, phường Phượng Sơn là một trong những nhà vườn tích cực triển khai các phiên livestream trong suốt vụ vải năm nay. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ được mở rộng đáng kể; đơn hàng không chỉ đến từ các địa phương lân cận mà còn được chuyển tới nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ...

Nhiều khách hàng biết đến sản phẩm qua mạng xã hội, sau khi nhận hàng tiếp tục đặt mua hoặc giới thiệu cho người thân, bạn bè.

Theo chị Bình, các phiên livestream không chỉ giúp kết nối với khách hàng ở nhiều vùng, miền mà còn tạo điều kiện để người sản xuất trực tiếp giới thiệu quy trình canh tác, giải đáp thắc mắc về chất lượng, cách bảo quản và vận chuyển sản phẩm.

"Khi người tiêu dùng hiểu rõ nguồn gốc và quy trình sản xuất, họ sẽ yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm. Đây cũng là cách để mở rộng thị trường và xây dựng uy tín với khách hàng," chị Bình chia sẻ.

Phân loại, đóng gói vải thiều xuất khẩu ở vùng sản xuất vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đồng bộ giải pháp

Đằng sau những phiên livestream thu hút hàng nghìn đơn hàng là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Từ tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, kết nối sàn thương mại điện tử đến phát triển hệ thống logistics, Bắc Ninh đang từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Thời gian qua, ngành Công Thương phối hợp các địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng bán hàng trên nền tảng số; hỗ trợ hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia các phiên livestream, kết nối với sàn thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại. Qua đó, người sản xuất từng bước chủ động tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại xã Nam Dương - vùng trồng vải trọng điểm của tỉnh, chuyển đổi số được xác định là giải pháp trọng tâm trong hoạt động xúc tiến thương mại. Trong mùa vụ, địa phương đẩy mạnh quảng bá vùng vải thiều thông qua các phiên livestream, đồng thời đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, gắn với hệ thống phân phối hiện đại và dịch vụ logistics, góp phần mở rộng thị trường, giảm khâu trung gian và nâng cao giá trị sản phẩm.

Không chỉ các cơ quan quản lý, nhiều doanh nghiệp cũng tích cực đồng hành trong tiêu thụ vải thiều. Đại diện Central Retail Việt Nam cho biết, bên cạnh hệ thống siêu thị GO!, doanh nghiệp tiếp tục phân phối vải thiều Bắc Ninh trên nền tảng GO! App, tạo điều kiện để người tiêu dùng trên cả nước dễ dàng tiếp cận và đặt mua sản phẩm trực tuyến.

Ở khâu logistics, các doanh nghiệp vận chuyển đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt. Theo đại diện Viettel Logistics, mùa vải năm nay doanh nghiệp đã huy động hơn 200 xe container lạnh, thực hiện trên 500 chuyến vận chuyển khoảng 10.000 tấn vải thiều; đồng thời vận chuyển khoảng 150 container xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Hoa Kỳ. Hệ thống xe lạnh cùng mạng lưới logistics đồng bộ góp phần giữ chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính.

Không chỉ tập trung vào tiêu thụ theo mùa vụ, Bắc Ninh còn hướng tới xây dựng nền tảng thương mại số lâu dài cho nông sản địa phương. Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm phát triển hạ tầng bưu chính, thúc đẩy thương mại điện tử và hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Theo đó, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nông sản đặc trưng của tỉnh sẽ được hỗ trợ xây dựng gian hàng trên sàn thương mại điện tử, kết nối với hệ thống bưu chính, kho bãi và mạng lưới phân phối trên toàn quốc, tạo thêm kênh tiêu thụ ổn định cho người dân.

Hiệu quả từ chuỗi giải pháp đồng bộ đã được thể hiện rõ trong vụ vải thiều năm nay. Từ đầu vụ đến nay, giá vải thiều trên địa bàn tỉnh duy trì ở mức 60.000-90.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các năm trước.

Nhờ thị trường thuận lợi và giá bán ổn định, đến nay, sản lượng vải thiều tiêu thụ đạt khoảng trên 100 nghìn tấn, tổng doanh thu từ vải thiều ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 158% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa xúc tiến thương mại truyền thống với chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản.

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh đã đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, kết nối với hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và doanh nghiệp logistics, qua đó mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để vải thiều Bắc Ninh tiếp tục xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong những năm tới./.

Bắc Ninh: Vải thiều được giá, người trồng phấn khởi dù sản lượng giảm hơn 50% Mặc dù sản lượng vải năm nay giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá duy trì ở mức cao, mang lại niềm vui lớn cho người dân trồng loại nông sản đặc biệt này.

​

​