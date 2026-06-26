Mỹ đề xuất rút ngắn quy trình cấp giấy chứng nhận cho máy bay thương mại

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa đề xuất cải cách quy trình chứng nhận máy bay thương mại mới nhằm hiện đại hóa và đẩy nhanh quá trình phê duyệt, đồng thời hài hòa các quy định với Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA).

Theo FAA, việc hài hòa một số quy định với EASA sẽ giúp các nhà sản xuất rút ngắn thời gian, giảm chi phí, đơn giản hóa quy trình mà vẫn bảo đảm hoặc nâng cao mức độ an toàn.

Hai cơ quan cũng cam kết tăng cường phối hợp trong lĩnh vực an toàn và chứng nhận hàng không.

Đề xuất này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các hãng sản xuất máy bay lớn như Boeing, Airbus, Embraer và Bombardier, trong bối cảnh việc chứng nhận một mẫu máy bay mới thường kéo dài nhiều năm.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cho biết cơ quan đang phối hợp với ngành hàng không để đơn giản hóa quy trình chứng nhận.

Trước đó, cựu lãnh đạo FAA Mike Whitaker cũng cho biết FAA đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ và cắt giảm các thủ tục không cần thiết nhằm rút ngắn thời gian cấp chứng nhận.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh FAA và EASA vừa đạt nhiều tiến triển trong quá trình phê duyệt hai phiên bản mới của dòng Boeing 737 MAX.

Quan chức FAA Chris Rocheleau cho biết cơ quan đang hoàn tất việc chứng nhận MAX 7 và MAX 10, trong khi Giám đốc điều hành EASA Florian Guillermet khẳng định việc phê duyệt MAX 10 là một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan này./.

Hãng Boeing đặt mục tiêu bàn giao máy bay 737 MAX 7 và MAX 10 vào năm 2027 Hai dòng máy bay 737 MAX 7 và MAX 10 của hãng Boeing đang ở giai đoạn kiểm định cuối cùng, sẽ được bàn giao cho khách hàng vào năm 2027 cùng với dòng 777-9.

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