Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại cảng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới

Ngày 26/6, Aramco - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Saudi Arabia, đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Ras Tanura trên Vịnh Persian sau gần bốn tháng gián đoạn do xung đột tại khu vực.

Ras Tanura là một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đảm nhiệm phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia tới các thị trường châu Âu và châu Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dữ liệu của Sàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) được tờ “The National” dẫn lại cho thấy, dầu thô đã được bốc lên hai tàu chở dầu cỡ lớn tại cảng Ras Tanura, trong khi một tàu khác đang chờ ngoài khơi.

Trước đó, hoạt động xuất khẩu tại cảng này bị đình trệ sau khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị đóng cửa do xung đột giữa Iran và Mỹ-Israel, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.

Để duy trì nguồn cung, Saudi Arabia đã tăng cường vận chuyển dầu qua đường ống Đông-Tây tới cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Khối lượng dầu xuất khẩu qua cảng Yanbu đã tăng từ khoảng 2 triệu thùng/ngày trước xung đột lên hơn 5 triệu thùng/ngày vào đầu tháng 6. Saudi Arabia cũng tăng cường xuất dầu từ các kho dự trữ ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông đang dần được khôi phục sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tạm thời chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn khi tiến trình đàm phán giữa hai bên tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một tàu hàng đã bị tấn công gần bờ biển Oman khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz ngày 25/6, làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải và triển vọng duy trì thỏa thuận ngừng bắn.

Cũng theo IEA, việc đóng cửa Eo biển Hormuz khiến nguồn cung dầu từ Trung Đông sụt giảm hơn 1,3 tỷ thùng. Lưu lượng dầu qua tuyến hàng hải này giảm từ khoảng 20 triệu thùng/ngày trước xung đột xuống còn trung bình 2,7 triệu thùng/ngày trong các tháng 3, 4 và 5, gây tác động nặng nề đến các hoạt động sản xuất và thương mại trên phạm vi toàn thế giới./.

Mỹ giữ vị trí nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới tháng thứ 3 liên tiếp Theo dữ liệu của công ty Vortexa, xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu của Mỹ trong tháng 5/2026 đạt khoảng 10,5 triệu thùng/ngày nhờ sản lượng cao và việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược.