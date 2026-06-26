Giá dầu hạ nhiệt, ngư dân Gia Lai tái khởi động mùa biển mới

Những ngày gần đây, không khí tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhộn nhịp trở lại sau một thời gian có phần trầm lắng.

Việc nhiên liệu "hạ nhiệt" không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành trực tiếp, nâng cao thu nhập cho lao động biển mà còn tiếp thêm động lực kinh tế mạnh mẽ để ngư dân bám biển.

Tại Cảng cá Quy Nhơn, không còn cảnh để tàu nằm bờ, bà con ngư dân đang khẩn trương tiếp nhiên liệu, chuẩn bị ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm để ra khơi trở lại.

Giá xăng dầu giảm liên tiếp trong những lần điều chỉnh gần đây đã mang lại tín hiệu cực kỳ tích cực cho bà con ngư dân, đặc biệt là các chủ tàu đánh bắt xa bờ.

Có mặt tại cảng cá khi đang chuẩn bị cho chuyến biển, ông Ngô Minh Châu, chủ tàu BĐ 97904 TS, cho biết những tháng trước, giá dầu cao ngất ngưởng, có thời điểm lên gần 40.000 đồng/lít.

Ngư dân không dám đi biển vì mở cửa ra là cầm chắc phần lỗ. Xăng dầu tăng kéo theo mọi chi phí nhu yếu phẩm, đá lạnh đều tăng theo, đẩy ngư dân vào thế tiến thoái lưỡng nan.

“Nghe tin giá dầu hạ, bà con ai nấy đều phấn khởi, xem đây là động lực lớn để tiếp tục vươn khơi. Khoản kinh phí tiết kiệm được từ tiền dầu có ý nghĩa cực kỳ lớn, quyết định trực tiếp đến việc "chia tổn" (chia lợi nhuận) cho bạn thuyền. Từ đó nâng cao thu nhập thực tế, giúp gia đình các lao động biển trang trải và ổn định cuộc sống sau chuỗi ngày dài tàu phải nằm bờ hoặc hoạt động cầm chừng,” ông Châu chia sẻ thêm.

Ngoài việc giá xăng dầu giảm mạnh, ngư dân hiện đang được hưởng “niềm vui kép” khi hải sản đánh bắt về đều được thương lái thu mua với giá khá cao.

Ngư dân khẩn trương đưa cá lên bến. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Ngư dân Nguyễn Khắc Hùng, chủ tàu BĐ 91167 TS cho biết: “Thời điểm này đang trong cao điểm của mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao nhất trong năm, do đó, các chuyến biển khi trở về đều được các thương lái, nhà hàng, khách sạn đặt hàng, gom hàng liên tục để cung cấp cho thị trường nên chúng tôi rất phấn khởi. Giờ giá xăng tiếp tục giảm, bà con càng yên tâm bám biển hơn.”

Đối với ngành khai thác hải sản, chi phí nhiên liệu luôn được ví như "huyết mạch" của mỗi chuyến biển khi chiếm tới 60% đến 70% tổng chi phí vận hành.

Nhìn lại thời kỳ cao điểm lịch sử, giá dầu diesel từng có lúc chạm ngưỡng kỷ lục gần 40.000 đồng/lít, khiến phần lớn tàu cá rơi vào tình cảnh "càng đi càng lỗ," buộc phải neo bờ nằm chờ.

Ở thời điểm hiện tại, giá dầu diesel đã hạ nhiệt rõ rệt, lùi sâu về mức quanh ngưỡng 23.000-25.000 đồng/lít. Sự chênh lệch này đã làm thay đổi căn bản hoạt động của ngành khai thác thủy sản tại Gia Lai.

Dù rất phấn khởi trước những động thái điều hành linh hoạt và sự quan tâm kịp thời của Chính phủ để đưa giá dầu xuống mức "dễ thở," song để hoạt động khai thác thủy sản phát triển thực sự bền vững, ngư dân vẫn mong muốn có những cơ chế bình ổn mang tính dài hạn hơn.

Ngư dân Cao Văn Dần, chủ tàu BĐ 91462 TS, chia sẻ bà con vẫn kỳ vọng giá dầu có thể tiếp tục hạ hoặc được bình ổn ở mức khoảng 20.000 đồng/lít. Ở mức giá đó, việc sản xuất mới thực sự đi vào ổn định vững chắc. Ngư dân sẽ có nguồn tích lũy dư dả để mạnh dạn tái đầu tư, nâng cấp công nghệ hầm bảo quản và trang thiết bị hiện đại cho tàu cá về lâu dài.

Sức nóng từ những chuyến tàu vươn khơi không chỉ làm rộn ràng ngoài khơi xa mà còn nhanh chóng vực dậy các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại các cảng cá thuộc tỉnh Gia Lai.

Hàng nghìn lao động địa phương đã có việc làm và thu nhập ổn định trở lại với các công việc phân loại cá, làm đá, bốc dỡ hàng, tạo một không khí sôi động hơn bao giờ hết.

Các dịch vụ hậu cần nghề cá hoạt động hết công suất. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai, cho biết giá xăng dầu giảm đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi. Những ngày gần đây, tại Cảng cá Quy Nhơn và Cảng cá Đề Gi có hàng trăm tàu cá của ngư dân Gia Lai làm thủ tục xuất bến, dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao.

Nhằm tạo thuận lợi cho ngư dân xuất-nhập cảng và lên cá, Ban Quản lý đã bố trí các ca trực 24/24 giờ để hỗ trợ ngư dân thực hiện các thủ tục theo quy định. Các dịch vụ hậu cần nghề cá như nước ngọt, xăng dầu, đá lạnh cũng được bố trí hợp lý để ngư dân tiếp cận thuận tiện nhất.

Việc ngư dân đồng loạt ra khơi trở lại khi giá xăng dầu hạ nhiệt là tín hiệu khả quan với hoạt động khai thác hải sản tại Gia Lai, bởi không chỉ tạo việc làm cho ngư dân mà còn đảm bảo nguồn cung hải sản cho thị trường trong nước và xuất khẩu./.

Ngư dân Đà Nẵng gặp khó vì giá dầu tăng cao Ngư dân Đà Nẵng mong chính quyền và các ngành chức năng sớm có giải pháp ổn định để đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá nhiên liệu, giúp bà con giảm bớt khó khăn, vững tin vươn khơi.

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