Ngư dân Đà Nẵng gặp khó vì giá dầu tăng cao

Với hơn 4.200 tàu thuyền các loại, trong đó có hàng nghìn tàu có công suất lớn, chuyên làm ăn dài ngày trên biển, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của ngư dân Đà Nẵng rất lớn.

Trong khi đó, giá nhiên liệu liên tiếp tăng cao trong mấy ngày qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến hàng nghìn ngư dân đối diện với nhiều khó khăn khi bước vào vụ khai thác hải sản đầu năm 2026.

Đang vào mùa khai thác hải sản đầu tiên trong năm nhưng các chủ tàu và thuyền viên trên tàu neo đậu tại cảng cá Tam Quang, xã Núi Thành đều lo lắng vì giá dầu tăng cao.

Với giá dầu tăng cao như hiện nay, nếu ra khơi đánh bắt dài ngày, mỗi ngày các chủ tàu phải gánh thêm chi phí từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng.

“Vào thời điểm này của những năm trước, tất cả phương tiện, nhất là tàu có công suất lớn đều đã ra khơi thực hiện chuyến biển đầu tiên trong năm. Nhưng năm nay, do giá nhiên liệu tăng cao, nhiều tàu còn do dự vì chi phí cho chuyến biển tăng lên. Điều này cũng có nghĩa là hiệu quả kinh tế của chuyến đi biển sẽ giảm xuống, thu nhập của chủ tàu và thuyền viên sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy cả chủ tàu và lao động trên tàu đều rất lo lắng,” ông Huỳnh Ngọc Vũ ở thôn Sâm Linh Đông, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

Vừa đưa phương tiện cập vào cảng cá, anh Trần Văn Anh - chủ tàu mang số hiệu DNa 90186 TS cho biết, mấy ngày qua, khi tàu còn trên biển, nhưng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo của người nhà, anh em trên tàu đều hết sức lo lắng vì giá dầu tăng quá cao so với cùng thời điểm của những năm trước.

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng Trần Văn Anh cho biết, nếu tình trạng nhiên liệu tiếp tục tăng cao, chắc chắn nhiều tàu cá của ngư dân buộc phải nằm bờ, các lao động trên tàu sẽ tìm việc làm khác. Khi giá nhiên liệu bình ổn, tàu hoạt động trở lại, lúc đó các chủ tàu sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm lao động. Vì vậy, mong muốn lớn nhất lúc này của ngư dân là Nhà nước sớm có giải pháp kịp thời để giá nhiên liệu bình ổn trở lại.

Để tháo gỡ khó khăn, các chủ tàu cá mong Nhà nước có giải pháp điều chỉnh kịp thời nhằm duy trì nguồn cung và bình ổn giá nhiên liệu, giúp ngư dân có đủ nhiên liệu với giá cả hợp lý để yên tâm ra khơi.

Trước mắt, trong lúc khó khăn này, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ nhiên liệu trong mỗi chuyến đi biển cần được các cơ quan thực thi giảm bớt thủ tục hành chính, để giúp ngư dân dễ dàng tiếp cận với nguồn kinh phí hỗ trợ và kịp thời vươn khơi

Anh Ngô Văn Hà - thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNa 90456 TS đề xuất: “Chủ trương của Nhà nước hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân là chủ trương hết sức đáng mừng. Nguồn kinh phí hỗ trợ này đã tạo thêm động lực để ngư dân vươn khơi bám biển. Tuy nhiên khi thực hiện việc hỗ trợ nguồn kinh phí này, các cơ quan chức năng cần giảm bớt các thủ tục hành chính song vẫn đảm bảo các quy định, để kinh phí hỗ trợ của nhà nước sớm đến tay ngư dân.”

Trong lúc khó khăn này, ngư dân Đà Nẵng mong chính quyền và các ngành chức năng sớm có giải pháp ổn định để đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá nhiên liệu, giúp bà con vững tin vươn khơi./.

