Giá vàng ngày 26/6: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng trong phiên giao dịch 25/6, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ được công bố gần như trùng khớp với các dự báo trước đó.

Diễn biến này đã làm dịu đi những lo ngại về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức, đồng thời đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống.

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.032,74 USD/ounce, phục hồi mạnh mẽ từ mức giảm tới 1% vào đầu phiên. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên tăng khoảng 1% và đứng ở mức 4.047,60 USD/ounce.

Các chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính High Ridge Futures nhận định rằng việc chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) phần lớn đạt mức kỳ vọng là lý do chính giúp thị trường vàng duy trì được trạng thái ổn định trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh trọng tâm của thị trường trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục dồn vào các áp lực lạm phát.

Trước khi phục hồi trong phiên này, giá vàng đã lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025 giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce vào ngày 24/6. Kim loại quý này đã chịu áp lực lớn từ các tín hiệu cứng rắn của Fed tại cuộc họp chính sách tuần trước.

Mặc dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống, môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản này khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản mang lại lợi suất thực tế.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 58,38 USD/ounce, bạch kim tăng 1,8% lên 1.606,61 USD/ounce và palađi tăng 1,9% ở mức 1.188,19 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 25/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 26/6:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: