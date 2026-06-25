Iraq kêu gọi OPEC cho phép tăng hạn ngạch sản xuất dầu mỏ

Ngày 25/6, Iraq kêu gọi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng thêm hạn ngạch sản xuất dầu của nước này, do cần tính đến các tác động của xung đột khu vực.

Iraq là thành viên sáng lập của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và trong thời gian qua chịu ảnh hưởng nặng nề do xung đột ở Trung Đông. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ, ngành chiếm tới 90% nguồn thu ngân sách quốc gia.

Bộ Dầu mỏ Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại các mức sản lượng cơ bản để đảm bảo phù hợp với năng lực sản xuất của từng nước, đồng thời cần phải tính tới bối cảnh an ninh và kinh tế đặc thù của nước này.

Theo một số nguồn tin, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã khởi động quy trình đánh giá lại năng lực của các quốc gia thành viên.

Trước đó, có tin Iraq đang xem xét rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Salim al-Rikabi khẳng định nước này "chưa có ý định rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và vẫn cam kết với các cơ chế của tổ chức."

Tuy nhiên, theo ông, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cần "nâng hạn ngạch sản xuất dầu của Iraq" để tránh viễn cảnh nước này phải cân nhắc đến quyết định đi hay ở.

Theo yêu cầu của Bộ Dầu mỏ Iraq, bất kỳ quyết định nào liên quan đến sản lượng cơ bản hoặc năng lực sản xuất bền vững đều cần phải được giải quyết thông qua các cơ chế kỹ thuật và dựa trên đồng thuận đã được thiết lập trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ hiện đang đứng trước nhiều khó khăn sau khi Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) rút khỏi liên minh dầu mỏ này vào tháng 5 vừa qua với lý do cần bảo vệ "lợi ích quốc gia" và đảm bảo tương lai kinh tế đất nước.

Xung đột tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn các chuyến hàng, dẫn đến việc cắt giảm sản lượng ở các quốc gia sản xuất dầu mỏ quan trọng và làm chao đảo thị trường năng lượng thế giới. Không chỉ thế, nhiều mỏ dầu cũng đã trở thành mục tiêu tấn công trong cuộc xung đột này.

Trước khi xung đột nổ ra, Iraq sản xuất khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày và xuất khẩu trung bình 3,5 triệu thùng/ngày, chủ yếu qua eo biển Hormuz. Iraq hy vọng có thể khôi phục cả sản lượng và quy mô xuất khẩu dầu về mức trước đây sau khi Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Thời gian khôi phục ước tính vào khoảng 2 tháng./.

Giới chuyên gia: OPEC+ có thể tăng sản lượng dầu mỏ trong kỳ họp tháng Sáu Việc OPEC+ tăng sản lượng sẽ giúp các quốc gia ngoài khu vực xung đột có thêm dư địa đưa dầu ra thị trường, qua đó góp phần ổn định giá cả và hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.