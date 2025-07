Mỹ sẽ sản xuất ít dầu mỏ hơn so với dự báo trong năm 2025

Báo cáo mới đây, do Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố, cho biết trong năm nay, nước này sẽ sản xuất ít dầu mỏ hơn so với dự báo trước đây do giá dầu giảm khiến các nhà sản xuất trong nước cắt giảm hoạt động.

Theo báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA, Mỹ - nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ sản xuất 13,37 triệu thùng dầu/ngày trong năm 2025, giảm so với dự báo 13,42 triệu thùng/ngày được đưa ra hồi tháng trước.

Năm 2026, sản lượng dầu của Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 13,37 triệu thùng/ngày, như dự báo trước đó.

Dù vẫn là mức cao kỷ lục, song dự báo sản lượng dầu mỏ giảm trong năm 2025 phản ánh thực tế các nhà sản xuất Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống nước này Donald Trump - yếu tố gây ra sự bất ổn kinh tế, cùng với việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) gia tăng hạn ngạch cung ứng, cũng như ảnh hưởng do cuộc xung đột giữa Iran và Israel. Năm 2024, Mỹ đã sản xuất 13,21 triệu thùng dầu/ngày.

EIA cũng nâng dự báo về giá dầu Brent trung bình năm 2025 lên mức 68,89 USD/thùng, tăng so với mức 65,97 USD/thùng trong dự báo trước đó. Giá dầu Brent trung bình được EIA kỳ vọng sẽ đạt mức 58,48 USD/thùng vào năm 2026.

Theo EIA, việc điều chỉnh tăng dự báo trên chủ yếu do giá dầu tăng cao trong ngắn hạn do sự rủi ro địa chính trị leo thang, xuất phát từ cuộc xung đột liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Tuy nhiên, cơ quan này cũng dự báo tình trạng tồn kho dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, giúp tạo áp lực giảm giá.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI tại Mỹ được EIA dự báo sẽ đạt mức trung bình 65,22 USD/thùng trong năm 2025, tăng so với mức 62,33 USD/thùng trong dự báo trước đó. Đến năm 2026, giá dầu WTI sẽ giảm còn 54,82 USD/thùng.

Nhu cầu về dầu mỏ tại Mỹ trong năm 2025 được dự báo tăng lên mức 20,4 triệu thùng/ngày, so với 20,3 triệu thùng/ngày của năm 2024. Nhu cầu này được cho là giữ ổn định vào năm 2026./.

