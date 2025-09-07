Iraq kêu gọi OPEC điều chỉnh hạn ngạch sản xuất dầu mỏ đối với nước này

Ngày 6/9, Iraq đã kêu gọi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) xem xét lại mức hạn ngạch của nước này nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết ở đất nước vốn đã bị tàn phá bởi chiến tranh và xung đột trong nhiều năm qua.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Năng lượng Quốc tế Baghdad diễn ra ngày 6/9, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani bày tỏ lo ngại về hạn ngạch xuất khẩu dầu thô được OPEC phê duyệt của nước này, cho rằng mức hạn ngạch hiện nay của Baghdad không phù hợp với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, công suất sản xuất, quy mô dân số hay nhu cầu tài chính của Iraq.

Ông Al Sudani bày tỏ hy vọng OPEC thấu hiểu nhu cầu phát triển kinh tế của Iraq và xem xét lại hạn ngạch dựa trên các chỉ số về năng lực dầu mỏ thực tế của Baghdad.

Ông Al Sudani nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng nguồn thu dầu mỏ để hỗ trợ công cuộc tái thiết ở một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và xung đột.

Doanh thu dầu mỏ chiếm hơn 90% nguồn thu ngân sách của Iraq. Theo số liệu của Bộ Dầu mỏ Iraq, sản lượng dầu thô của nước này hiện đạt trên bốn triệu thùng/ngày, tăng từ khoảng 2,4 triệu thùng/ngày ghi nhận vào năm 2009.

Xuất khẩu dầu thô của Iraq đã đạt trung bình 3,38 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2025 và dự kiến đạt 3,4-3,45 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2025.

Diễn đàn Năng lượng Quốc tế Baghdad kéo dài hai ngày là nền tảng để Iraq quảng bá tiềm năng và thu hút đầu tư vào ngành dầu mỏ, với tham vọng mở rộng công suất sản xuất và đóng góp nhiều hơn vào thị trường năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng Iraq khẳng định Baghdad sẵn sàng chào đón các công ty dầu khí tham gia đầu tư vào ngàng dầu khí của quốc gia Trung Đông này, đồng thời nhấn mạnh các chính sách ưu đãi dành cho các công ty năng lượng lớn mong muốn đầu tư vào Iraq.

Ông Al Sudani cho rằng sự ổn định chính trị và an ninh trong nước đã cho phép chính phủ Iraq khởi động các dự án cơ sở hạ tầng và thực hiện các cải cách kinh tế.

Môi trường ổn định cũng cho phép chính phủ Iraq ký kết một số thỏa thuận để triển khai các dự án lớn, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng.

Iraq hiện có trữ lượng dầu thô 145 tỷ thùng, chiếm 17% tổng trữ lượng của Trung Đông và khoảng 9% của thế giới. Ngành dầu mỏ của Iraq đã phải đối mặt với những thách thức do nhiều thập kỷ xung đột, lệnh trừng phạt và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhưng những nỗ lực gần đây của chính phủ nước này đã tập trung vào quá trình tái thiết và mở rộng công suất sản xuất dầu.

Trong bối cảnh tình hình an ninh trong nước ngày càng được cải thiện, Iraq đã bắt đầu mở cửa các mỏ dầu cho các công ty quốc tế khai thác vào năm 2009.

Các công ty dầu mỏ lớn hàng đầu như Exxon Mobil (Mỹ), Royal Dutch Shell và BP (Anh), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Lukoil của Nga đều được trao hợp đồng phát triển các mỏ dầu lớn ở Iraq.

Lời kêu gọi của ông Al Sudani được đưa ra một ngày trước cuộc họp hàng tháng của OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, do Saudi Arabia và Nga đồng chủ trì nhằm đánh giá thị trường dầu mỏ cũng như việc tuân thủ hạn ngạch của các thành viên.

Những lo ngại về tình trạng dư cung bắt nguồn từ lượng dầu tồn kho tăng cao ở Mỹ và khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng đã tác động đến giá dầu trên thị trường quốc tế. Giá dầu Brent đã giảm 0,27% xuống còn 66,81 USD/thùng vào ngày 5/9, trong khi giá dầu WTI giảm 0,36%

Lời kêu gọi của ông Al Sudani được đưa ra một ngày trước cuộc họp hàng tháng của OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, do Saudi Arabia và Nga đồng chủ trì nhằm đánh giá thị trường dầu mỏ cũng như việc tuân thủ hạn ngạch của các thành viên.

Những lo ngại về tình trạng dư cung bắt nguồn từ lượng dầu tồn kho tăng cao ở Mỹ và khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng đã tác động đến giá dầu trên thị trường quốc tế. Giá dầu Brent đã giảm 0,27% xuống còn 66,81 USD/thùng vào ngày 5/9, trong khi giá dầu WTI giảm 0,36% xuống 63,25 USD/thùng./.

Giá dầu giảm hơn 2% trước cuộc họp về sản lượng của OPEC+ Giá dầu Brent chốt phiên giảm 1,54 USD (2,23%) xuống 67,60 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,62 USD (2,47%) xuống 63,97 USD/thùng.