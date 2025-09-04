Giá dầu giảm hơn 2% trước cuộc họp về sản lượng của OPEC+

Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch 3/9 trước cuộc họp cuối tuần này của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+).

Các quốc gia thành viên OPEC+ dự kiến sẽ thảo luận về khả năng tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 10/2025.

Giá dầu Brent chốt phiên giảm 1,54 USD (2,23%) xuống 67,60 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,62 USD (2,47%) xuống 63,97 USD/thùng.

Tám thành viên của OPEC+ sẽ xem xét tiếp tục nâng sản lượng dầu mỏ tại cuộc họp vào ngày 7/9 khi nhóm này tìm cách giành lại thị phần, hai nguồn tin cho biết.

Chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn tại Price Futures Group nhận định rằng khả năng OPEC+ tăng sản lượng dầu đã gia tăng trước thềm cuộc họp, trong khi giới giao dịch kỳ vọng OPEC+ sẽ giữ nguyên lập trường.

OPEC+, nhóm sản xuất một nửa sản lượng dầu thế giới, có thể sẽ tăng sản lượng dầu sớm hơn dự kiến một năm. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm khoảng 1,65 triệu thùng dầu mỗi ngày được đưa ra thị trường, một lượng đáng kể so với nhu cầu toàn cầu.

Trước đó, OPEC+ đã đồng ý nâng mục tiêu sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 4 đến tháng 9/2025, cùng mức tăng hạn ngạch 300.000 thùng/ngày cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Chuyên gia phân tích Ole Hvalbye tại ngân hàng SEB, cho rằng nếu sản lượng tăng phù hợp với hạn ngạch mới thì thị trường có thể rơi vào tình trạng dư thừa nguồn cung đáng kể từ tháng 9/2025 đến năm 2026, với lượng tồn kho sẽ tăng trừ khi OPEC+ tái siết chặt.

Thị trường chờ dữ liệu tồn kho mới nhất từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố trong ngày, với kỳ vọng nghiêng về khả năng tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất sẽ giảm.Dữ liệu kinh tế yếu kém cũng gây áp lực lên giá dầu.

Bộ Lao động Mỹ vừa cho biết số lượng việc làm tuyển dụng, một thước đo nhu cầu thị trường lao động, đã giảm nhiều hơn dự kiến xuống còn 7,181 triệu việc làm trong tháng 7/2025.

Trong khi đó, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters đã dự kiến con số này là 7,378 triệu việc làm.

Số liệu chính thức công bố đầu tuần này cho thấy ngành sản xuất của Mỹ đã bị thu hẹp trong tháng thứ sáu liên tiếp./.

