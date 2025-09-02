Dầu lên giá khi lo ngại về xung đột địa chính trị bùng phát trở lại

Giá dầu tại thị trường châu Á tăng trong phiên giao dịch chiều 2/9 do lo ngại gián đoạn nguồn cung khi xung đột Nga-Ukraine leo thang.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng bị chi phối khi giới đầu tư chờ đợi số liệu việc làm Mỹ, nhằm dự báo chính xác hơn về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mở đầu phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 37 xu Mỹ, tương đương 0,54%, lên 68,52 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,01 USD, tương đương 1,58%, lên 65,02 USD/thùng.

Theo chuyên gia phân tích Priyanka Sachdeva của tổ chức tài chính Phillip Nova, giá dầu đang được hỗ trợ ngắn hạn bởi kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, từ đó cải thiện triển vọng nhu cầu.

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố loạt số liệu lao động trước thềm cuộc họp chính sách ngày 16-17/9 của Fed.

Những dữ liệu này được coi là cơ sở để ngân hàng trung ương quyết định hướng đi của lãi suất, trong bối cảnh phần lớn dự báo hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng 9/2025.

Về phía nguồn cung, các hoạt động quân sự gần đây của Ukraine đã khiến nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga phải ngừng hoạt động, chiếm ít nhất 17% công suất lọc dầu của nước này, tương đương khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, theo tính toán của Reuters.

Giới đầu tư hiện theo dõi sát cuộc họp ngày 7/9 của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia liên minh, còn gọi là OPEC+, với kỳ vọng có thêm manh mối về kế hoạch sản xuất của nhóm này.

Dự báo thị trường cho rằng OPEC+ sẽ giữ nguyên sản lượng dầu, sau khi đã dỡ bỏ dần các biện pháp cắt giảm trong nửa năm qua.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu đã tăng nhanh hơn nhu cầu do lo ngại tác động từ các mức thuế mới đối với nền kinh tế toàn cầu.

Các chuyên gia của ngân hàng ING cho rằng quy mô thặng dư kéo dài sang năm 2026 khiến khả năng OPEC+ tăng thêm sản lượng dầu là rất thấp.

Thay vào đó, nguy cơ lớn hơn là nhóm này có thể tái áp dụng cắt giảm sản lượng dầu để đối phó rủi ro dư cung./.

Giá dầu tăng trở lại nhờ dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh Giá dầu Brent lên mức 68,05 USD/thùng do dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 2,4 triệu thùng xuống còn 418,3 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn mức dự báo giảm 1,9 triệu thùng.