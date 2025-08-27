Giá dầu thế giới giảm 2% từ mức cao nhất trong gần ba tuần

Giá dầu thế giới trong phiên 26/8 giảm 2% từ mức cao nhất trong gần ba tuần đạt được trong phiên trước, khi các nhà đầu tư theo dõi diễn biến xung quanh thuế quan của Mỹ, xung đột tại Ukraine và khả năng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Nga.

Giá dầu Brent giảm 1,58 xu Mỹ, tương đương 2,3%, xuống 67,22 USD/thùng, một ngày sau khi đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025.

Giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,55 xu Mỹ, tương đương khoảng 2,4%, xuống 63,25 USD/thùng.

Nhà phân tích của công ty dịch vụ dầu khí PVM Oil Associates, Tamas Varga, cho rằng, những bất ổn trên thị trường dầu mỏ do xung đột ở Ukraine và cuộc chiến thuế quan gây ra đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Ông nói thêm rằng giá dầu Brent có thể dao động trong khoảng 65-74 USD/thùng trong tương lai gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một thỏa thuận hòa bình trong hai tuần tới.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này nhằm tìm kiếm hòa bình ở Ukraine./.

