Giá dầu và càphê tăng tạo đà thúc đẩy chỉ số MXV-Index

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index tăng gần 1% lên 2.201 điểm trong phiên thứ hai liên tiếp sắc xanh áp đảo.

Đà tăng đáng kể của giá dầu và càphê đã tạo động lực quan trọng vào xu hướng chung của thị trường; trong đó, giá dầu thô lên đỉnh hai tuần khi căng thẳng Nga-Ukraine làm gia tăng rủi ro nguồn cung, trong khi càphê Arabica nối dài chuỗi 7 phiên tăng nhờ tác động kép từ lo ngại thuế quan và tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Phiên giao dịch ngày 21/8 chứng kiến đà tăng mạnh của thị trường năng lượng khi toàn bộ 5 mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng mạnh; trong đó, giá dầu Brent đã leo lên mốc cao nhất trong vòng hơn hai tuần qua, dừng ở mốc 67,67 USD/thùng, tương ứng với mức tăng khoảng 1,24%.

Tương tự, giá dầu WTI cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1,29%, lên mốc 63,52 USD/thùng, mốc cao nhất trong vòng 7 ngày trở lại đây.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình đàm phán hòa bình.

Hiện cả hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột. Đồng thời các cuộc tấn công nhỏ lẻ vẫn xảy ra, khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng chính trị.

Công ty tư vấn Ritterbusch and Associates nhận định: “Một số rủi ro địa chính trị đang dần quay trở lại thị trường.”

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong cùng ngày, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng, ông Peter Navarro cho biết mức thuế áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi kể từ ngày 27/8.

Động thái này được xem như biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ, tiếp tục gây sức ép buộc quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới phải thay đổi nguồn cung.

Ngoài ra, giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định, thể hiện qua hai báo cáo hàng tuần từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi các động thái tiếp theo từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sau cuộc họp Jackson Hole tại bang Wyoming, đặc biệt là quyết định về khả năng cắt giảm lãi suất.

Các chỉ số kinh tế công bố ngày hôm qua cũng cho thấy những tín hiệu tương đối khả quan, chủ yếu là các báo cáo sơ bộ về nhóm chỉ số PMI từ S&P Global.

Tại Mỹ, nhóm chỉ số này đều vượt dự báo, với PMI Sản xuất và PMI hỗn hợp tháng 8 tăng so với tháng trước.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ cũng ghi nhận nhóm chỉ số PMI tích cực trong tháng 8, khi hai trên ba chỉ số tăng so với tháng trước và cả ba đều cao hơn đa số dự báo, qua đó góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ vào chiều qua; trong đó, ba trên năm mặt hàng đã được điều chỉnh giảm, với mức giảm mạnh nhất thuộc về dầu hỏa, ở ngưỡng 1,14%, trong khi dầu diesel giảm 0,95%.

Ngược lại, cả hai mặt hàng xăng đều được điều chỉnh tăng nhẹ, trong đó xăng RON95 tăng 1,05%, trở lại mức trên 20.000 đồng/lít, còn xăng E5RON92 tăng khoảng 0,57%. Kỳ điều chỉnh lần này cũng ghi nhận quyết định tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của Liên Bộ.

Nhóm nguyên liệu công nghiệp cũng không nằm ngoài đà tăng của thị trường, khi giá hai mặt hàng càphê tiếp tục trở thành điểm sáng.

Cụ thể, giá càphê Arabica tăng vọt hơn 4,1% lên 8.272 USD/tấn - đánh dấu phiên thứ 7 tăng liên tiếp, trong khi giá Robusta cũng có phiên tăng thứ ba với gần 2,5% lên 4.758 USD/tấn.

Theo MXV, thị trường càphê đang chịu tác động kép từ lo ngại về thuế quan và tình trạng thắt chặt nguồn cung tại Brazil.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu càphê (Cecafe) cho thấy tính đến ngày 21/8, lượng càphê nhân xô xuất khẩu của Brazil mới đạt 1,4 triệu bao (84.000 tấn), chưa bằng một nửa so với mức 3,5 triệu bao (210.000 tấn) cùng kỳ năm 2024.

Sự sụt giảm mạnh nguồn cung từ quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới càng làm cho lo ngại thiếu hụt trầm trọng hơn, qua đó tiếp tục đẩy giá càphê leo cao trong những phiên gần đây.

Trong khi đó, tồn kho càphê Arabica do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 tháng qua, xuống còn 726.661 bao vào thứ Năm tuần trước, trước khi phục hồi nhẹ lên 729.829 bao vào cùng ngày tuần này.

Tồn kho càphê Robusta tại ICE cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào thứ Năm, đạt 6.647 lô, thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong 2 năm là 7.029 lô được ghi nhận ngày 28/7.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu và phải ít nhất hai tháng nữa những lô hàng đầu tiên mới được cung cấp ra thị trường, trong khi lượng tồn kho hiện duy trì ở mức thấp. Tình trạng này càng làm gia tăng những quan ngại về nguồn cung càphê toàn cầu.

Ghi nhận trong sáng 22/8, giá thu mua càphê xô nhân tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam bộ dao động trong khoảng 122.600-123.200 đồng/kg, tăng nhẹ so với ngày 21/8.

Hiện nguồn hàng càphê nguyên liệu trên thị trường nội địa gần như đã cạn, lượng tồn kho tại các đại lý cũng không còn nhiều.

Thời gian gần đây, nhờ mức giá tốt một số nông dân đã tranh thủ bán ra lượng hàng dự trữ để dọn kho cho niên vụ mới, giúp tình trạng hàng tồn cải thiện so với đầu tháng.

Tuy nhiên, nhiều người bán và đại lý vẫn còn có tâm lý e dè bán ra với kỳ vọng giá có thể vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hoạt động thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu chững lại.

Một số đơn vị chỉ mua cầm chừng để cân đối nguồn hàng, trong khi nhiều doanh nghiệp khác tạm thời ngừng phát giá và quan sát diễn biến thị trường.

Ngoài ra, yếu tố thời tiết cũng góp phần hỗ trợ giá càphê. Theo World Weather Service, một vùng rối loạn nhiệt đới tại Thái Bình Dương đang được theo dõi và có khả năng mạnh lên thành bão khi đổ bộ vào miền Trung hoặc Bắc Việt Nam vào đầu tuần tới.

Brazil dự báo sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn trong tuần này, kết hợp với tình trạng thiếu độ ẩm có thể gây áp lực lên cây càphê, nhưng đồng thời làm giảm nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lạnh.

Tại Indonesia, lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày được cho là đã ảnh hưởng đến sự phát triển của quả càphê./.

Càphê tăng giá do lo ngại thiếu hụt nguồn cung Giá càphê Arabica ghi nhận mức tăng hơn 3,6% lên mức 7.852 USD/tấn trong khi giá càphê Robusta cũng tăng tới hơn 6,1% lên mức 4.410 USD/tấn, mức cao nhất trong vòng hơn hai tháng qua.