Giá dầu giảm nhẹ, rời khỏi mức cao nhất trong hơn hai tuần

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều 26/8 sau khi tăng gần 2% trong phiên trước đó.

Các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, do lo ngại tình hình này có thể gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ Nga.

Giá dầu Brent giảm 37 xu Mỹ (0,5%) xuống 68,43 USD/thùng vào lúc 13 giờ 58 phút ngày 26/8 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 40 xu Mỹ (0,6%) xuống 64,40 USD/thùng. Giá của hai loại dầu này đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần vào ngày 25/8.

Các nhà phân tích của ngân hàng IG nhận định rằng giá dầu thô đang có xu hướng tăng, và việc vượt qua ngưỡng kháng cự 64-65 USD/thùng được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố đà phục hồi này.

Đợt tăng giá dầu hôm 25/8 chủ yếu do thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung khi giới giao dịch dự đoán Mỹ sẽ áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một lần nữa cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt lên Nga nếu không có tiến triển về việc đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng hai tuần tới.

Chuyên gia Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết, giới giao dịch cũng sẽ theo dõi sát tác động từ việc Mỹ dự kiến áp thuế quan lên tới 50% đối với Ấn Độ, do quốc gia này vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga.

Thị trường cũng đang chờ đợi Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố số liệu dự trữ dầu mỏ của nước này vào cuối ngày./.