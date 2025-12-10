VPI dự báo giá xăng giảm trong kỳ điều hành ngày 11/12

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai 11/12 giảm 1,1-2% đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 19.602 đồng/lít và xăng RON 95-III về mức 20.409 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 11/12/2025, giá xăng dầu bán lẻ có thể giảm 0,3-2% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 218 đồng (1,1%) về mức 19.602 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo giảm 411 đồng (2%) về mức 20.049 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu diesel có thể giảm 1,1% về mức 18.187 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 0,9% về mức 18.716 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 0,3% về mức 13.390 đồng/kg.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch 9/12, sau khi giảm 2% ở phiên trước đó do nhà đầu tư tiếp tục theo dõi đàm phán Nga-Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt phiên giảm 0,88%, xuống 61,94 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 1,07%, xuống 58,25 USD/thùng.

Giới quan sát nhận định hòa bình giữa Ukraine và Nga có thể dẫn tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các doanh nghiệp Nga và giải phóng phần nguồn cung dầu đang bị hạn chế.

Chuyên gia Bjarne Schieldrop, Trưởng bộ phận phân tích hàng hóa tại SEB, nhận định rằng giá dầu Brent chưa giảm sâu hơn do các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với hai công ty Rosneft và Lukoil của Nga.Giới giao dịch kỳ vọng báo cáo tiếp theo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ cho thấy tín hiệu về triển vọng nguồn cung toàn cầu.

IEA dự báo nguồn cung dầu năm nay vượt nhu cầu 2,4 triệu thùng/ngày và mức này có thể tăng gần gấp đôi trong năm tới.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 4,78 triệu thùng trong tuần trước, trong khi tồn kho xăng tăng 7 triệu thùng và tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,03 triệu thùng.

Dữ liệu hàng tuần từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) - đơn vị thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ - sẽ được công bố vào ngày 10/12 (giờ Mỹ) Cùng ngày, thị trường cũng chờ quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, từ đó có thể hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ do chi phí vay giảm./.

