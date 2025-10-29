Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá xăng dầu sẽ đảo chiều tăng mạnh

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 1.010 đồng (5,3%) lên mức 20.060 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 1.025 đồng (5,2%) lên mức 20.745 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày mai (30/10).

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy tại kỳ điều hành ngày mai 30/10, giá xăng bán lẻ có thể đảo chiều tăng trên 5% trong khi giá dầu tăng mạnh 6,1-7,8% so với kỳ điều hành trước đó nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 1.010 đồng (5,3%) lên mức 20.060 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 1.025 đồng (5,2%) lên mức 20.745 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu hỏa có thể tăng mạnh 1.413 đồng (7,8%) lên mức 19.523 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 1.269 đồng (7,1%) lên mức 19.149 đồng/lít, còn dầu mazut có thể tăng 6,1% lên mức 14.951 đồng/kg.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, trái ngược với xu hướng tăng giá xăng dầu thành phẩm ở trong nước, giá dầu thế giới giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 28/10, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,9%, xuống còn 64,40 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ cũng mất 1,9%, chốt ở mức 60,15 USD/thùng.

Nguyên nhân là do giới đầu tư cân nhắc tác động của các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.

Sau khi Mỹ ban hành lệnh trừng phạt, Lukoil - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga - thông báo hôm 27/10 rằng họ sẽ bán toàn bộ các tài sản quốc tế. Đây được xem là bước đi đáng kể nhất của một doanh nghiệp Nga kể từ khi các lệnh trừng phạt phương Tây được áp dụng do cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra hồi tháng 2/2022.

Lukoil, có trụ sở tại Moskva, hiện chiếm khoảng 2% sản lượng dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+ đang xem xét khả năng nâng nhẹ sản lượng vào tháng 12/2025.

Sau nhiều năm cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu, nhóm này đã bắt đầu dần đảo ngược các biện pháp đó từ tháng 4/2025.

Giám đốc điều hành Aramco - Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia - cho biết nhu cầu dầu thô vẫn mạnh ngay cả trước khi các lệnh trừng phạt nhắm vào Rosneft và Lukoil được áp dụng, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc vẫn ở mức khả quan.

Theo ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn Lipow Oil Associates, việc OPEC+ tăng sản lượng có thể giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm nguồn cung dầu từ Nga sau các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần kết thúc ngày 24/10.

Cụ thể, tồn kho dầu thô giảm 4,02 triệu thùng; tồn kho xăng giảm 6,35 triệu thùng; và tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm 4,36 triệu thùng so với tuần trước đó./.

