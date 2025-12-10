Giá rau xanh giảm sâu sau bão lũ, riêng cà chua và ớt vẫn tăng mạnh

Hiện giá các loại rau xanh đã “hạ nhiệt” sau thời gian bão lũ nhưng riêng giá ớt và cà chua lại tăng mà vẫn “cháy hàng.”

Chị Nguyễn Thị Xuân, chuyên kinh doanh rau xanh, củ quả tại chợ cóc phố Quang Trung (Hà Nội) cho biết, các rau ăn lá gieo trồng chỉ một tháng đã được thu hoạch nên giá nhanh chóng hạ nhiệt.

Cụ thể, trung tuần tháng 11, rau cải canh giá lên tới 18.000-20.000 đồng/mớ thì nay chỉ còn 8.000-10.000 đồng/mớ, cải ngọt 50.000 đồng/kg giảm còn 30.000 đồng/kg, mồng tơi từ 20.000 đồng/mớ giờ còn 10.000 đồng/mớ, su hào 20.000 đồng/củ to nay cũng giảm còn 8.000-10.000 đồng/củ, cải cúc giảm mạnh về mức 6.000 đồng/mớ, hành lá giá cũng giảm còn khoảng 50.000 đồng/kg...

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp Văn Đức cho hay, nguồn cung rau xanh đang phục hồi sau thời gian gián đoạn nghiêm trọng. Giữa tháng 11, hợp tác xã chỉ thu hoạch được khoảng 40 tấn mỗi ngày, trong khi bình thường đạt 70-80 tấn.

Những ngày gần đây, sản lượng đã tăng lên trên 50 tấn và dự kiến tiếp tục cải thiện trong thời gian tới vì rau ăn lá chỉ cần 25-30 ngày để thu hoạch.

Thêm vào đó, thương lái vẫn thu gom rau từ Hà Nội đưa vào miền Trung để bù đắp nguồn thực phẩm bị thiếu hụt sau lũ lụt, khiến lượng rau tiêu thụ trong thành phố chưa thật sự dồi dào.

Hiện, giá tất cả các loại rau xanh đều giảm, chỉ có cà chua và ớt vẫn giữ giá cao và có xu hướng tăng. Lý giải về vấn đề này chị Xuân cho biết, nguyên nhân do cà chua là cây trồng dài ngày, vừa qua do lũ lụt người dân tái trồng lại nhưng chưa kịp cho thu hoạch nên thiếu nguồn cung.

“Ngày trước, giá ớt chỉ vài chục nghìn 1kg, khách mua rau còn cho thêm ớt. Nay giá đắt đỏ, khách hỏi mua 5.000 đồng cũng chỉ dám bốc cho mấy quả,” chị Xuân bày tỏ.

Theo khảo sát của phóng viên TTXVN, giá cà chua tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đang dao động quanh mốc cao kỷ lục 80-85.000 đồng/kg (tùy từng chợ), tăng gấp 3-4 lần so với mức giá 28.000-30.000 đồng cách đây khoảng 2 tuần.

Chiều tối đi chợ, sau khi mua 1 kg thịt bò xay về làm nhân pizza cho trẻ con, chị Bùi Thị Hòa ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội) ghé qua chợ Thanh Nhàn bảo chủ hàng bán cho 1-2 kg cà chua.

Vừa dứt lời, chủ cửa hàng báo “cà chua giá 85.000 đồng/kg” khiến chị không khỏi ngỡ ngàng. Chị Hà chỉ mua tạm vài quả để chế biến món canh trứng. Còn thịt bò tạm dừng chuyển hướng làm món khác.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (Hà Nội) chia sẻ, giá cà chua đắt quá mà hôm qua chị đi mấy sạp hàng mới mua được 3 quả. Tuy nhiên một số loại rau xanh có lá đã giảm nhưng giá vẫn cao.

Mấy ngày trước ra chợ chị Hà còn không mua được cà chua về nấu canh trứng. Hỏi mua mà sạp rau nào lắc đầu, kêu “cháy hàng” vì cà chua vẫn khan hiếm.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại họp báo thường kỳ tháng 11/2025 mới đây của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục phó Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh cho biết, trong tháng 10 và 11 vừa qua, có 39.663ha rau màu bị thiệt hại do bão lũ.

Bão số 10 và số 11 khiến nhiều diện tích rau bị tàn phá, làm giá tăng mạnh nửa cuối tháng 11, ông Mạnh chỉ rõ. Tuy nhiên, những lứa rau đầu tiên gieo trồng sau bão số 11 đã bắt đầu cho thu hoạch, giúp giá mặt hàng này giảm dần.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục hướng dẫn các địa phương chủ động kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung rau xanh, thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại các chợ đầu mối cũng tăng lượng hàng nhập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng vào cuối năm, giúp thị trường dần ổn định hơn. Tuy vậy, giới chuyên môn đánh giá thị trường rau xanh vẫn có thể tiếp tục biến động do yếu tố thời tiết khó lường trong thời gian tới./.

