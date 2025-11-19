TP Hồ Chí Minh: Mưa liên tục làm nhiều diện tích rau bị ảnh hưởng, giá tăng cao

Nhiều ngày qua, mưa lớn liên tục kéo dài khiến nhiều diện tích sản xuất rau màu của bà con nông dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập úng, rau bị hư hại.

Rau ở những khu vực không bị ngập thì cũng bị dập nát, ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng của cây trồng. Chính vì vậy, hiện nay giá rau xanh tại vườn cũng như các chợ đang tăng cao.

Nhiều vùng trồng rau bị ảnh hưởng bởi thời tiết

Ghi nhận tại vùng chuyên canh rau xanh của nông dân các phường Long Hương, Tân Hải, xã Châu Pha… (Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều diện tích rau ăn lá bị vàng lá, dập nát do mưa lớn.

Riêng tại vùng trồng rau tại xã Châu Pha nhiều diện tích còn bị mất trắng do ngập chìm trong nước nhiều ngày do mưa lớn và xả lũ hồ Đá Đen. Theo người dân, do đặc tính thân mềm, rau dễ bị gãy đổ và dập lá khi gặp mưa lớn, nhất là trong giai đoạn sinh trưởng.

Gia đình ông Nguyễn Đình Liệu, ngụ tổ 3, khu phố 4, phường Long Hương, đang canh tác 4 sào với các loại rau cải, hành lá, các loại rau thơm. Gần nửa tháng qua liên tục xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài khiến diện tích đang canh tác rau màu của gia đình ông bị dập, thối lá, mưa lớn cũng khiến đất bị nén chặt rau không phát triển được.

"Hiện, giá rau xanh bán tại vườn đang tăng cao mà chúng tôi không có nhiều rau để bán. Luống thì bị dập, úa vàng, ốc ăn gần hết, luống thì cây rau không phát triển được. Rau vì thế cũng kéo dài thời gian thu hoạch khoảng 5-10 ngày so với thời tiết nắng," ông Liệu nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc canh tác rau trong mùa mưa luôn gặp nhiều khó khăn do rau dễ bị ngập úng, dập nát, sản lượng giảm từ 40-50% so với vụ mùa khô.

"Vườn rau của gia đình tôi mới lên cao được khoảng 30cm thì liên tục gặp mưa nên bị dập, vàng lá. Rau hư hại, giảm năng suất," bà Hà chia sẻ.

Vùng trồng rau lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, khu phố Láng Cát, phường Tân Hải hiện đang canh tác khoảng hơn 150ha. Nếu như vào mùa khô vùng này mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 70 tấn rau, thì nay vào mùa mưa sản lượng đang bị sụt giảm hơn 1 nửa.

Gia đình chị Đinh Thị Thanh Thủy đang canh tác 3 sào rau, với các loại rau cải, hành lá, xà lách, rau húng quế, diếp cá, mồng tơi cho biết: "Mưa lớn khiến vùng rau tại phường Tân Hải chúng tôi gia đình nào cũng bị ảnh hưởng, rau dập nát, úa vàng hàng loạt, rau có giá thì năng suất lại bị giảm hàng loạt nên bà con trồng rau chúng tôi không thu lời được bao nhiêu. Trong khi đó, giá hạt giống lại đang tăng cao."

Nếu như vào mùa khô, với diện tích 3 sào trồng rau, gia đình chị Thủy sẽ thu về từ 1-1,2 tấn/lứa/tháng nhưng đợt này do mưa rau hư hao nhiều, gia đình chị may mắn lắm chỉ thu được 400 tạ.

Tương tự tại xã Châu Pha - nơi vùng trồng rau vừa bị ngập do xả lũ hồ Đá Đen và những cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 11/11 vừa qua. Bà Nguyễn Thị Dung chia sẻ, do ảnh hưởng của ngập 4 sào trồng các loại rau cải, rau dền, rau mồng tơi… của gia đình mất trắng. Hiện thời tiết mưa nhiều, giống rau cũng tăng giá, rau đang đến kỳ thu hoạch cũng đang có giá, mưa ngập úng hư hỏng hết rau khiến thiệt hại hàng chục triệu đồng, bà Dung nói.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha, toàn xã hiện nay có 250ha diện tích trồng rau, thời điểm mùa khô mỗi ngày cung cấp ra thị trường trên 200 tấn rau.

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của đợt ngập vừa qua, toàn xã có hơn 8ha diện tích trồng rau bị ngập chìm trong nước, khiến người trồng mất trắng. Ngoài ra, còn nhiều diện tích trồng rau cũng bị dập nát, úa vàng do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên hiện nay sản lượng rau xanh của vùng cũng đang giảm mạnh.

Giá rau xanh tăng cao

(Nguồn: TTXVN)

Hiện sản lượng rau tại các vùng chuyên canh rau ăn lá của Thành phố Hồ Chí Minh đang giảm mạnh do ảnh hưởng của thời tiết. Điều này dẫn đến nguồn cung rau cho các chợ trên địa bàn bị sụt giảm khiến rau xanh tăng giá mạnh.

Giá rau xanh tại các vườn đang được thương lái thu mua các loại rau cải có giá từ 18-20 nghìn đồng/kg, xà lách 30 nghìn đồng/kg, hành lá 35 nghìn đồng/kg, trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái giá chỉ 2-5 nghìn đồng/kg.

Tuy giá tăng cao nhưng người trồng rau cũng không mấy vui mừng do sản lượng giảm, giá hạt giống lại tăng cao.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ vùng ven của Thành phố Hồ Chí Minh như Phước Nguyên, Hòa Long, Bà Rịa, Đất Đỏ… các loại rau ăn lá đang ở mức cao.

Giá rau cải xanh, cải thìa, rau muống, xà lách đều tăng 20%-45% chỉ trong một tuần. Cụ thể, xà lách đang có giá 45-55 nghìn đồng/kg (tùy loại), tăng hơn 2 lần so với giữa tháng 10; rau muống 20 nghìn đồng/kg, rau cải 30 nghìn đồng/kg, cà chua 50 nghìn đồng/kg, rau dền, mồng tơi 30 nghìn đồng/kg.

Trong khi đó, tại chợ trên phía trung tâm của thành phố giá rau xanh còn cao gấp nhiều lần. Tại chợ Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tiểu thương lo ngại tình hình giá cả nhiều mặt hàng rau củ đang diễn biến tăng trong bối cảnh thiên tai, thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến các vùng trồng.

Dù đã quen với việc thị trường giá cả lên xuống, nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Bình (tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương) cho biết giá tăng mạnh khiến buôn bán ế ẩm, khó khăn.

Nhiều loại rau như rau dền, bắp cải, xà lách tăng 40-60%, có loại tăng gấp đôi so với trước đây. Cụ thể, rau muống, dền, cải hiện đang được các tiểu thương bán từ 35-40 nghìn đồng/kg; cải bó xôi, xà lách 70-75 nghìn đồng/kg; cà chua 60 nghìn đồng/kg.

Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 60-70% nguồn hàng rau củ đổ về các chợ ở trung tâm thành phố được nhập về từ các địa phương lân cận.

Tình hình thời tiết không chỉ tác động đến hoạt động sản xuất, mà còn khiến thị trường cung-cầu biến động, ảnh hưởng hoạt động mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Trước diễn biến thị trường, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chủ động mua sắm ở những điểm kinh doanh, cửa hàng, siêu thị uy tín, giá cả ổn định. Đồng thời, sở cũng làm việc với các địa phương, công ty cung ứng rau củ để tăng lượng hàng hóa về thành phố, tránh biến động giá kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại; chủ động theo dõi tình hình sâu bệnh để kịp thời phòng trừ, không để lây lan trên diện rộng. Sở cũng khuyến cáo nông dân chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai để hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp./.

