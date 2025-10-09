Người dân Thủ đô 'choáng' với giá rau xanh tăng mạnh sau đợt bão lụt

Sau mưa bão, nhiều vùng rau chìm trong nước và hư hại. Điều đó góp phần đẩy giá rau xanh tại Hà Nội tăng vọt, có loại tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Trong hai tuần vừa qua, chịu sự tác động của hai cơn bão liên tiếp số 10 và số 11, nhiều địa bàn trên khu vực Hà Nội đã ngập úng nặng nề. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân Thủ đô. Đặc biệt, giá cả thị trường và sức mua các mặt hàng thực phẩm đã có những biến động đáng kể.

Theo ghi nhận của Phóng viên tại các chợ dân sinh, giá cả rau xanh có sự biến động đáng kể, Khảo sát tại các chợ truyền thống như Triều Khúc, Phùng Khoang, Nghĩa Tân… giá rau xanh, củ quả tăng mạnh, thậm chí có loại còn đội giá gấp đôi, gấp ba ngày thường./.