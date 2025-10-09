Vàng "tạm nghỉ" đà tăng giá sau chuỗi phá kỷ lục

Giá vàng chiều 9/10 đã "tạm nghỉ" sau một chuỗi phá kỷ lục khi các nhà đầu tư tiến hành chốt lời một ngày sau khi kim loại quý này lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc giá 4.000 USD/ounce.

Động lực chính đến từ những bất ổn kinh tế, địa chính trị và hy vọng về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ trong năm nay.

Vào lúc 14 giờ 32 phút ngày 9/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.029,86 USD/ounce, sau khi đã chạm đỉnh kỷ lục 4.059,05 USD/ounce trong phiên 8/10. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2025 cũng giảm 0,6% xuống 4.047,80 USD/ounce.

Trước đó vào ngày 8/10, Israel và phong trào Hamas đã nhất trí về giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Gaza, bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Thỏa thuận này được kỳ vọng có thể mở đường chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm tại Trung Đông.

Nhà phân tích Kyle Rodda của chuyên trang tài chính Capital.com cho rằng không thể bỏ qua tầm quan trọng của thỏa thuận giai đoạn một giữa Israel và Hamas. Vì một trong những lý do khiến vàng tăng giá chính là rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, ông cho rằng đây có lẽ chỉ là một cái cớ thuận tiện để giới đầu tư chốt lời sau khi giá vàng vừa đạt một kỷ lục mới.

Trong khi đó, biên bản cuộc họp ngày 16-17/9 do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 8/10 cho thấy các quan chức đã nhất trí rằng rủi ro đối với thị trường việc làm của Mỹ đủ cao để đảm bảo một đợt cắt giảm lãi suất. Dù vậy, họ vẫn cảnh giác trong bối cảnh lạm phát dai dẳng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đặt cược khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và tháng 12 lần lượt là 93% và 78%.

Ông Rodda nói thêm rằng triển vọng của vàng vẫn khá tích cực, vì tất cả các yếu tố cơ bản đều đang theo hướng đi lên.

Vàng thường được coi là một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh có nhiều bất ổn về chính trị và tài chính. Ngoài ra, giá kim loại quý này cũng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng 54% nhờ lực mua mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, nhu cầu gia tăng đối với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng, đồng USD yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 49,06 USD/ounce sau khi đã chạm mức cao nhất mọi thời đại 49,57 USD/ounce vào ngày 8/10. Giá bạch kim lại giảm 0,6% xuống 1.653,52 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 9/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,50-142,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng miếng SJC đã đạt mức 142,5 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay Giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh lên 142,5 triệu đồng mỗi lượng, đạt mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi giá thế giới ổn định quanh 4.022 USD/ounce sáng 9/10.