Giá vàng miếng SJC không có biến động, giao dịch ở mức 133 triệu đồng

Mở cửa phiên đầu tuần sáng nay (22/9) giá vàng miếng SJC trong nước không điều chỉnh, hiện giao dịch ở mức 133 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng mạnh tới 1 triệu đồng mỗi lượng ở phiên cuối tuần (20/9) thì tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC không có biến động. Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 131-133 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 130,5-135 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng không biến động so với phiên trước, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 127,2-130,2 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý lại tăng 100.000 đồng, hiện giao dịch từ 126,9-129,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Hiện, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.688 USD/ounce, tăng 6 USD so với ngày 20/9. Mức giá này tương đương khoảng 117,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 15,4 triệu đồng/lượng.

Cũng vào 9 giờ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.189 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng đã có sự điều chỉnh, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là 26.448 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.178-26.448 đồng/USD, tăng 3 đồng so với chốt phiên trước. Ngân hàng BIDV cũng điều chỉnh tăng thêm 3 đồng, hiện giao dịch từ 26.200-26.448 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Trong khi đó, Ngân hàng VietinBank giao dịch từ 26.205-26.445 đồng/USD, Eximbank giao dịch quanh mức 26.170-26.445 đồng/USD, cùng không có biến động./.

