Giá vàng nhẫn giảm, thương hiệu SJC duy trì ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC không có biến động so với ngày hôm qua. Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), bằng với giá cùng thời điểm của ngày hôm qua. Còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 129,3-132 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng SJC không có biến động nhưng giá vàng nhẫn có sự điều chỉnh giảm, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng so với phiên hôm qua, hiện doanh nghiệp này thông báo từ 126,8-129,8 triệu đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý cũng giảm 300.000 đồng, hiện giao dịch từ 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Hiện, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,7 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý dao động quanh ngưỡng 3.646 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, thấp hơn giá vàng trong nước hơn 15 triệu đồng/lượng.

Cũng vào 9 giờ 30 phút giờ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.186 VND/USD, bằng với phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng đã có sự điều chỉnh, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là 26.445 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.155-26.445 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank cùng giao dịch từ 26.209-26.445 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 20 đồng ở chiều mua vào. Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.205-26.445 đồng/USD, tăng 16 đồng ở chiều mua vào. Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.170-26.445 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 30 đồng ở chiều mua vào./.

Giá vàng thế giới hạ nhiệt do hoạt động chốt lời Vàng vốn có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong các giai đoạn bất ổn, đã tăng giá gần 39% từ đầu năm đến nay.