Giá vàng thế giới hạ nhiệt do hoạt động chốt lời

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 18/9 do hoạt động chốt lời sau khi kim loại quý này leo lên mức cao kỷ lục trong phiên trước đó, trong bối cảnh các thị trường đang đánh giá lập trường của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc cắt giảm lãi suất sâu hơn.

Vào lúc 0 giờ 51 phút ngày 19/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 3.643,40 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 1,1% ở mức 3.678,30 USD/ounce.

Phiên trước đó chứng kiến hoạt động giao dịch đầy biến động, với giá vàng giao ngay có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.707,40 USD/ounce trước khi lùi khỏi mốc này.

Phiên này, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt tăng 0,5%, khiến các mặt hàng được định giá bằng USD như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Fed ngày 17/9 đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên kể từ tháng 12/2024 và để ngỏ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.

Nhưng Fed đã giảm nhẹ thông điệp này bằng những cảnh báo về tình trạng lạm phát dai dẳng, qua đó làm dấy lên sự hoài nghi về tốc độ điều chỉnh chính sách trong tương lai.

Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả động thái chính sách này lần này là một đợt cắt giảm lãi suất nhằm quản lý rủi ro để đối phó với thị trường lao động đang suy yếu, nhưng ông nhấn mạnh rằng Fed không vội vàng bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cao cấp tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, cho biết đã có một số nhầm lẫn xung quanh bình luận của ông Powell về việc cắt giảm lãi suất là một biện pháp quản lý rủi ro, và sự không chắc chắn đó đã thúc đẩy hoạt động chốt lời.

Tuy nhiên, ông Grant cho rằng xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn còn và sự sụt giảm so với mức cao kỷ lục chỉ mang tính điều chỉnh. Ông nói thêm rằng mỗi khi vàng đạt một mức cao mới, điều đó càng củng cố thêm cho mức giá mục tiêu 4.000 USD/ounce.

Vàng, vốn có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và trong các giai đoạn bất ổn, đã tăng giá gần 39% từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn tài chính SP Angel nhấn mạnh rằng động lực chính hiện tại đằng sau giá vàng là việc đa dạng hóa dự trữ USD của các ngân hàng trung ương khối BRICS, đáng chú ý nhất là Trung Quốc, và xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục.

Dữ liệu cho thấy xuất khẩu vàng từ Thụy Sĩ sang Trung Quốc trong tháng 8/2025 đã tăng vọt 254% so với tháng 7.

Đối với các kim loại khác, phiên này, giá bạc giao ngay tăng 0,3% lên 41,78 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 1,6% lên 1.384,95 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 19/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 129,7 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

